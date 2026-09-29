Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yollar resmi olarak ayrıldı. Yeşil-kırmızılılar resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İzmir temsilcisinin, teknik direktör arayışı devam ediyor.

Karşıyaka ile Basatemür karşılıklı anlaştı!

Karşıyaka Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teknik direktörümüz Burhanettin Basatemür, “Teknik Direktörümüz Burhanettin Basatemür ve teknik ekibinin görevlerinden ayrılma talebi, Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Burhanettin Basatemür ve teknik ekibiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, tarafların karşılıklı olarak tüm hak ve yükümlülükleri konusunda mutabakata varılmış; kendilerinin kulübümüzden herhangi bir tazminat, alacak veya başkaca bir hak talebinin bulunmadığı hususunda anlaşmaya varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kaf-Kaf’tan tecrübeli hocaya teşekkür!

Karşıyaka Spor Kulübü, “Görev süreleri boyunca kulübümüze kattıkları değer, gösterdikleri özveri, emek ve profesyonel yaklaşımları için Burhanettin Basatemür ve kıymetli teknik ekibine teşekkür ederiz. Karşıyaka Spor Kulübü olarak kendilerine bugüne kadar kulübümüze sundukları katkılar için şükranlarımızı sunuyor; bundan sonraki kariyer yolculuklarında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.