Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka sahilinde sporun yeni adresi belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, son dönemin hızla yükselen sporu padel tennis için Bostanlı’ya iki yeni kort kuruyor. Yasemin Kafe’nin hemen yanı başındaki alanda yükselen tesislerde işin en zor kısmı geride kaldı.

Saha çizgileri çekiliyor. Fileler gerilmek üzere. Yapım süreci tamamlanmak üzere olan iki yeni kort, Ekim ayı içinde İzmirlilere kapılarını açacak.

Çelik, cam ve sentetik çim: tesislerin arkasındaki mühendislik

Görsel olarak şık, altyapı olarak dayanıklı bir mimari hedeflendi. Projeyi sahadan yöneten Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, inşaat sürecinde son rötuşları yapıyor.

Süreç hakkında bilgi veren inşaat mühendisi Faruk Mert, çalışmaların gidişatını şu sözlerle özetledi:

"Önce zemin betonumuzu attık, ardından çelik karkas ve cam montajıyla ilerledik. Tesisleri Ekim ayında hizmete açmayı hedefliyoruz. İzmir halkına nitelikli bir alan kazandırmak ana amacımız. Başkanımız Cemil Tugay’ın vizyonu doğrultusunda kent genelindeki spor yatırımlarımız hız kesmeden sürecek."

Gece maçları için özel aydınlatma

Toplam 308 metrekarelik alana kurulan kortlar, uluslararası standartlar dikkate alınarak tasarlandı. Çevresini sarıp oyuna hız katan temperli camlar tam 12 milimetre kalınlığında. Esneklik ve güvenlik içinse galvaniz üzeri PVC kaplı tel örgüler tercih edildi.

Oyuncuların konforu için zemine 12 milimetre kalınlığında özel fibrile sentetik çim serildi. Akşam maçlarını unutmadılar. Saha etrafına yerleştirilen altı metrelik sekiz aydınlatma direği ve yüksek güçlü projektörler, gece oyunlarında da kesintisiz görüş sağlayacak.

Kentte spor temposu yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi bir yandan mevcut sahaları yenilerken, diğer yandan spordaki yeni trendleri kente entegre etmeye devam ediyor. Hem bireysel sporcuların hem de amatör grupların ücretsiz veya kolay erişimle faydalanabileceği bu yeni alanlar, Bostanlı sahilindeki hareketliliği bir kat daha artıracak.

Kortların açılışı için geri sayım başladı. Raketler yakında Bostanlı'da konuşacak.