Son Mühür/ Merve Turan- Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçenin dört bir yanında Ekim ayı boyunca yol bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini yoğun bir tempoyla sürdürdü. Daha güvenli, düzenli ve konforlu bir kentsel çevre oluşturma hedefi doğrultusunda hareket eden Belediye, ihtiyaç duyulan bölgelerde kilit parke, star parke döşeme ve asfalt yama işlemleri başta olmak üzere altyapıyı güçlendiren çalışmaları titizlikle hayata geçirdi. Bu çalışmalarla, Karşıyaka'daki yaşam kalitesinin sürekli iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Ekim ayı bilançosu: Binlerce metrekare alan yenilendi

Karşıyaka Belediyesi'nin daha düzenli bir şehir mottosuyla gerçekleştirdiği saha çalışmaları, Ekim ayında önemli rakamlara ulaştı. Ekipler tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında toplam 2400 metrekarelik alanda kilit parke, star parke ve beton tamiratları başarılı bir şekilde tamamlandı. Buna ek olarak, özellikle ana arterlerde ve yıpranmış noktalarda 900 metrekarelik asfalt yama işlemi gerçekleştirilerek yolların güvenliği ve sürüş konforu artırıldı. Yapılan işler arasında ayrıca beton uygulamaları ve eskiyen duba sistemlerinin yenilenmesi gibi kentsel yaşamı doğrudan etkileyen iyileştirmeler de yer aldı.

Üreten belediyecilik: Kaynaklar verimli kullanılıyor

Karşıyaka Belediyesi, gerçekleştirdiği yol ve altyapı hizmetlerinde üreten belediyecilik anlayışını ön planda tutuyor. Bu yaklaşım doğrultusunda, saha çalışmalarında kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı dışarıdan tedarik edilmek yerine, Belediyenin kendi Şantiye Tesisleri'nde üretilerek hizmete sunuldu. Bu stratejik adım sayesinde hem uygulanan hizmetin kalitesi ve sürekliliği artırıldı hem de kamu kaynakları daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak önemli ölçüde tasarruf sağlandı. Belediye, yerel üretim gücünü artırarak hizmet ağını daha hızlı genişletmeyi hedefliyor.

Başkan Ünsal: "Çağdaş hizmet için kararlıyız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, kentin her noktasında vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüreceklerini belirtti. Başkan Ünsal, "Daha güvenli, konforlu ve estetik bir kent yaratma hedefiyle yol yenileme ve bakım çalışmalarımızı sistemli bir biçimde sürdürüyoruz," dedi. İhtiyaçların yerinde ve doğru tespiti ile sorunlara hızla müdahale ettiklerini vurgulayan Ünsal, kendi şantiyelerinde ürettikleri malzemelerle hizmet kalitesini artırırken kaynakları da etkin kullandıklarını ifade etti. Ünsal, sözlerini, "Altyapımızı güçlendirmeye ve Karşıyakamıza çağdaş hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz," diyerek tamamladı ve kent estetiğini güçlendirme taahhüdünü yineledi.