Karşıyaka Belediyesi’nde çalışan işçiler, uzun süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı. Çalışanların bağlı bulunduğu DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 10 Nolu Şube, üyelerine gönderdiği mesajla kararı duyurdu.

“Hiçbir ilerleme kaydedilmedi”

Sendikanın açıklamasında, Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal ile yapılan görüşmelerde ödeme konusunda hiçbir ilerleme sağlanmadığı belirtildi. Ödeme tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmediği ve kaynak yaratma yönünde de herhangi bir çaba görülmediği ifade edildi.

“Ücretler ödenene kadar iş duracak”

Yaşanan belirsizlik ve süregelen maaş sorunları nedeniyle işçiler, ücretleri ödenene kadar iş durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

"Karşıyaka emekçileri çocuklarına harçlık verememektedir!"

İş bırakma konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Genel İş İzmir 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, "En ciddi şekilde şu anda sıkıntı yaşayan KENT AŞ işçisidir. Buradan belirtmek istiyorum ki KENT AŞ emekçisi arkadaşlarımız artık inanın ki nefes alamıyor. Bugün gelinen noktada KENT AŞ’de çalışan arkadaşlarımız için burada mücadele başlatmış bulunuyoruz. KENT AŞ ya da Personel AŞ emekçisi ayırt etmeksizin çözüm istiyoruz. Belediye yönetimi çözüm odaklı olana kadar burada eylemimiz devam edecek. Karşıyaka Belediyesi emekçileri 5 yıldır maaşlarını düzenli alamamaktadır. Karşıyaka Belediyesi emekçileri bir buçuk yıldır maaşlarını parça parça almaktadır. Karşıyaka Belediyesi emekçileri, ev sahiplerine hesap verememektedir, tefecilerden borç almaktadır. Karşıyaka Belediyesi emekçileri, çocuklarına harçlık verememektedir.

Karşıyaka Belediyesi emekçileri kredilerini ödeyememektedir. Karşıyaka Belediyesi emekçileri, elektriklerini sularını doğalgaz faturalarını yani kısacası faturalarını ödeyememektedir. Karşıyaka Belediyesi emekçileri kredi kartlarını ödeyememektedir. Karşıyaka Belediyesi emekçileri şu anda ekonomik şiddete maruz bırakılmaktadır. Karşıyaka Belediyesi emekçileri çözüm istiyor. Karşıyaka Belediyesi emekçileri bugün hangi ekmeğini çöpten çıkaranlar, onuruyla çalışanlar bugün bu çöpü toplamıyor ama yarın 7/24 çalışıp toplayacağız arkadaşlar. Biz hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.