TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Altay, teknik direktörlük değişikliğine gitti. Ligde 3 maçta yalnızca 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekipte, Ramazan Kurşunlu’nun görevine son verildi. Yönetim, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Yusuf Şimşek’i getirdi.

İkinci kez Altay’da

Kulüp tesislerinde yönetim kurulu adına Sinan Kanlı ile bir araya gelen Şimşek, resmi olarak göreve başladı. Tecrübeli teknik adam, kariyerinde ikinci kez Altay’ın teknik direktörlüğünü üstlenmiş oldu.

Yönetimden “Hoş geldin” mesajı

Altay yönetiminde yer alan Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmayı duyurdu. Kanlı, “Kulübümüzün A Takım teknik direktörlüğü için bugün futbol dünyamızın en önemli figürlerinden Yusuf Şimşek hocamızla bir araya geldik ve anlaştık. Yeni dönemde yükselen hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Hoş geldin Yusuf Hocam” ifadelerini kullandı.

Altay’ın hedefi çıkışa geçmek

Sezona istediği başlangıcı yapamayan İzmir temsilcisi, yeni hocasıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yusuf Şimşek’in deneyimi ve tecrübesiyle takımın yeniden üst sıralara oynayacağına inanan yönetim, camiadan da destek bekliyor.