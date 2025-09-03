Son Mühür/ Begüm Mol - Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, “Hayvan Dostu Kent” anlayışı kapsamında yaralı bir sokak kedisini daha sağlığına kavuşturdu. Fikri Altay Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam’ın ihbarıyla harekete geçen ekipler, aracın çarptığı kediyi olay yerinden alarak Taypark’taki polikliniğe götürdü.

Ampute edilen bacak, kurtarılan can

Kazanın etkisiyle bacağı ezilen kedi, acil operasyonla ampute edildi. Uygulanan tedavi ve bakımların ardından sağlığına kavuşan kedi, muhtar Çaydam’ın ilgisiyle iyileşme sürecini tamamladı. Çaydam, resmi olarak sahiplendiği kedinin adını “Şanslı” koyarak mahallesine uğur getirmesini diledi.

“Karşıyaka tüm canlılar için sevgi dolu bir yuva”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, veteriner ekiplerine ve Muhtar Kezban Çaydam’a teşekkür ederek, “Şanslı, yaşam hakkına saygı anlayışımızın güzel bir sembolü oldu. Sahipsiz bir cana dokunmak hem görevimiz hem de vicdani sorumluluğumuzdur” dedi.

“Yardım çağırmaktan çekinmeyin”

Muhtar Kezban Çaydam, Şanslı’yı yolda yaralı halde gördüğünü ve hemen belediyeye haber verdiğini anlatarak, “10 dakika içinde ekipler geldi ve tedaviye başladılar. Lütfen, kazara bir hayvana çarpan herkes belediyeye ulaşıp yardım istesin. Onlara yaşama şansı verelim” çağrısında bulundu.