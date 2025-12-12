Günümüzde giderek yaygınlaşan akran zorbalığına karşı Çeşme’de önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Medicana Çeşme Tıp Merkezi iş birliğinde düzenlenen seminerde, ebeveynler akran zorbalığı konusunda bilinçlendirildi.

Çeşme Kent Konseyi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Medicana International İzmir Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psikolog Burçin Deniz, “Akran Zorbalığı” başlıklı sunumuyla ailelerle bir araya geldi.

Akran zorbalığı göz ardı edilmemeli

Seminerde konuşan Klinik Psikolog Burçin Deniz, akran zorbalığının basit bir şakalaşma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Zorbalığın kasıtlı, tekrarlayıcı ve güç dengesizliğine dayalı bir davranış biçimi olduğuna dikkat çeken Deniz, fiziksel zorbalığın yanı sıra sözel, ilişkisel ve dijital ortamda yaşanan siber zorbalığın da ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Çocuk ve ergen ruh sağlığı tehdit altında

Akran zorbalığının çocuk ve ergen ruh sağlığı üzerinde derin ve kalıcı etkiler bıraktığını belirten Deniz, bu durumun kısa ve uzun vadeli sonuçlar doğurduğunu dile getirdi. Özgüven kaybı, okula gitmek istememe, kaygı ve sosyal geri çekilme gibi belirtilerin sıkça görüldüğünü aktaran Deniz, bu etkilerin ilerleyen yıllarda akademik düşüş, güven sorunları ve sosyal ilişkilerde kırılmalar şeklinde devam edebileceğini söyledi.

“Bir çocuğun geleceğini şekillendiren bir deneyim”

Klinik Psikolog Burçin Deniz, akran zorbalığının yalnızca anlık bir sorun olarak ele alınmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Zorbalık, bir çocuğun geleceğini şekillendiren ve üzerinde dikkatle durulması gereken bir deneyimdir. Erken fark edilmesi ve doğru şekilde ele alınması, çocukların ruhsal gelişimi açısından büyük önem taşır.”

Ebeveynlere bilinçlenme çağrısı

Seminerde ebeveynlere, çocuklarda zorbalığa maruz kalma belirtilerini erken fark edebilme, çocuklarla sağlıklı iletişim kurma ve gerektiğinde profesyonel destek alma konusunda öneriler paylaşıldı. Etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona erdi.