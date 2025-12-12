Son Mühür- Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesindeki Adnan Kahveci Parkı’nda meydana geldi. 16 yaşındaki H.H.Ş. ile 15 yaşındaki yabancı uyruklu H.M. ve A.H. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü öğrenildi.

İki çocuk bıçakla yaralandı

Kavga sırasında H.H.Ş.’nin yanında bulunan bıçakla H.M. ve A.H.’yi yaraladığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir çocuk hayatını kaybetti

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan A.H., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.M.’nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından kaçan H.H.Ş., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.