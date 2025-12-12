Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi’nde yaşayan E.Ö.’nün evinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurduğu yönünde istihbarat aldı. İhbarın ardından ekipler, adresi teknik ve fiziki takibe aldı.

Eve yapılan baskında cephanelik ortaya çıktı

Takibin ardından jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Evde yapılan ayrıntılı aramada çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bulunanlar şöyle sıralandı:

Ruhsatsız uzun namlulu silah, bir adet tabanca, otomatik av tüfeği, 5 adet şarjör, 196 adet çeşitli çaplarda mermi, 10 gram kenevir tohumu, 21 gram uyuşturucu.

Jandarmanın paylaştığı bilgilere göre, özellikle uzun namlulu silah ve mermi sayısı operasyonun önemini artırdı. Silahların hangi amaçla bulundurulduğu araştırılıyor.

Silahların balistik incelemesi yapılacak

Ele geçirilen uzun namlulu silah, tabanca ve av tüfeği incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderilecek. Silahların herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı balistik testlerle belirlenecek.

Uyuşturucunun kaynağı araştırılıyor

Evde bulunan kenevir tohumu ve esrarın kaynağına ilişkin de soruşturma başlatıldı. Şüphelinin uyuşturucu ticaretiyle bağlantısı olup olmadığı, bölgedeki diğer kişilerle irtibatı ve maddelerin temin zinciri araştırılıyor.

Şüpheli E.Ö. gözaltına alındı

Operasyon sırasında evde bulunan E.Ö. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. E.Ö.’nün ilk ifadesinde silahların ve uyuşturucunun kendisine ait olmadığı yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.