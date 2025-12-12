Radikal Okulları ile Bornova Belediyesi iş birliğinde, ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen’in konuşmacı olarak katıldığı “Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim” konulu seminer düzenlendi. Etkinlikte, aile içi iletişimi güçlendiren yaklaşımlar, empati temelli ilişki modelleri ve çocuklarla sağlıklı bağ kurmanın temel ilkeleri ele alındı.

Eğitim ve yerel yönetim bir arada

Seminere; Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı, Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcıları Sevi Şeneken ve Cem Mert, Radikal Okulları Bornova Kampüsü Müdürü Ozan Çırak, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ile Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Rengin Hanım Akşit katıldı.

Dökmen: “İnsan kaliteli yaşayarak yarına kalmak ister”

Prof. Dr. Üstün Dökmen, seminerde yaptığı konuşmada, kaliteli yaşamın ailede, okulda ve toplum içinde nasıl inşa edilebileceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. İzmir’de daha önce birçok konferansa katıldığını belirten Dökmen, aileler, öğretmenler ve velilerle iletişim üzerine düşüncelerini paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Dökmen, “Tüm canlılar yarına kalmak ister. Ancak insan, kaliteli yaşayarak yarına kalmak ister. Bu kalitenin ailede, okulda ve toplum içinde nasıl sağlandığını konuşmak gerekir” dedi.

Okul-aile iş birliği vurgusu

Radikal Okulları Bornova Kampüsü Müdürü Ozan Çırak, seminerin okul-aile iş birliğini güçlendirdiğini belirtti. Çırak, “Okullarda verilen eğitimin ailede desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle profesyonel bir bakış açısına ihtiyaç duyduk ve bu çalışmayı alanında en deneyimli isimlerden biri olan Prof. Dr. Üstün Dökmen ile gerçekleştirdik. Bornova bölgesinde bu çalışmayı geniş kitlelerle buluşturmak bizim için değerli” ifadelerini kullandı.