Son Mühür/ Begüm Mol - İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesindeki Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri 5 yıl süreyle akreditasyon almaya hak kazandı. Böylece her iki bölüm 2030 yılına kadar tam akredite olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürecek.

Belgeler senato toplantısında teslim edildi

Akreditasyon belgeleri, Ege Üniversitesi Senato Toplantısı’nda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin’e takdim edildi.

“Kaliteyi kurumsal kültür haline getirdik”

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, akreditasyon başarısının üniversitenin kalite anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek, “Akredite program sayımızı artırırken mevcut programlarımızın sürdürülebilirliğini de sağlıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadroyu tebrik ediyorum” dedi.

“Gurur verici bir başarı”

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, akreditasyonun fakülte için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, “Rektörümüzün liderliğinde Ege Üniversitesi pek çok alanda yükselişe geçti. Bu başarıyı sağlayan tüm hocalarımıza ve bölüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.