Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü’nde görev değişimi gerçekleştirildi. İzmir İl Müdürlüğü’ne atanan Abdullah Kömürcüoğlu, görevini Bilecik İl Müdürlüğü’nden Aydın’a atanan İlkay Türkoğlu’na devretti.

Kömürcüoğlu İzmir’e atandı

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Abdullah Kömürcüoğlu’nun görev süresi boyunca insan odaklı hizmet anlayışıyla çalıştığı, kurum kültürüne katkı sunduğu ve Aydın’a önemli bir vizyon kazandırdığı vurgulandı. Açıklamada, Kömürcüoğlu’na teşekkür edilerek yeni görev yerinde başarı dilekleri iletildi.

Türkoğlu görevi devraldı

Bilecik İl Müdürlüğü’nden Aydın’a atanan İlkay Türkoğlu için “hoş geldiniz” ifadesine yer verilen açıklamada, Türkoğlu’nun sosyal hizmetler alanında Aydın’ın hizmet çıtasını daha da yükselteceğine olan inanç dile getirildi. Yeni görevinde kendisine başarı ve kolaylık temennisinde bulunuldu.

Birlik ve iş birliği vurgusu

Açıklamanın sonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü’nün birlik ve iş birliği anlayışıyla toplumun huzuru ve iyiliği için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.