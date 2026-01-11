3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Karşıyaka’da ara transfer döneminde ayrılık rüzgarı hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekipte takımdan ayrılan oyuncu sayısı 6’ya yükseldi.

Genç futbolcu Ahmet Yağız Mengi veda etti

Sezon başında Beşiktaş altyapısından transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karşıyaka’ya veda ettiğini duyurdu.

Genç futbolcu, sezonun ilk yarısında ligde 7 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 1’inde ilk 11’de sahaya çıkan Ahmet Yağız, aldığı sürelerle takımın rotasyonunda yer aldı.

Ayrılan oyuncu sayısı 6’ya çıktı

Karşıyaka’da ara transfer döneminde yaşanan ayrılıklar dikkat çekiyor. Devre arasında Muşspor’a satılan Ferdi’nin ardından birçok isimle yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpte takımdan ayrılan futbolcular şöyle:

Namık Barış – Somaspor

Selahattin – Altınordu

Bayram – Tire 2021

Mehmet Güneş – Malatya Yeşilyurt

Ahmet Yağız Mengi – Serbest

Bu ayrılıklarla birlikte Karşıyaka’da transfer döneminde giden oyuncu sayısı 6’ya ulaştı.

Transferde 4 takviye yapıldı

Kadrosunda önemli değişikliklere giden İzmir temsilcisi, ara transfer döneminde 3’ü amatör liglerden olmak üzere toplam 4 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yönetim, yapılan takviyelerle şampiyonluk yarışında kadro derinliğini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Tüzük kongresi yarın toplanıyor

Karşıyaka’da bir süredir camiada tartışma yaratan tüzük kongresi yarın gerçekleştirilecek. Yeşil-kırmızılı kulübün olağanüstü tüzük kongresi, Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde saat 18.00’de başlayacak.

Önemli değişiklikler oylanacak

Yıllardır şirketleşme konusunun gündemde olduğu Karşıyaka’da kongrede, kulübün geleceğini yakından ilgilendiren birçok madde üyelerin oyuna sunulacak.

Kongrede;

Üyelik ve oy kullanma şartları

Giriş ve üyelik aidatları

Kurulların oluşum yapısı

Yönetim kurulu üye sayısı gibi başlıklarda önemli değişiklikler oylanacak. Karşıyaka’da yaşanan bu gelişmeler, hem transfer süreci hem de kulübün idari yapılanması açısından kritik bir döneme girildiğini gösteriyor.