3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Karşıyaka’da ara transfer döneminde ayrılık rüzgarı hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekipte takımdan ayrılan oyuncu sayısı 6’ya yükseldi.
Genç futbolcu Ahmet Yağız Mengi veda etti
Sezon başında Beşiktaş altyapısından transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karşıyaka’ya veda ettiğini duyurdu.
Genç futbolcu, sezonun ilk yarısında ligde 7 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 1’inde ilk 11’de sahaya çıkan Ahmet Yağız, aldığı sürelerle takımın rotasyonunda yer aldı.
Ayrılan oyuncu sayısı 6’ya çıktı
Karşıyaka’da ara transfer döneminde yaşanan ayrılıklar dikkat çekiyor. Devre arasında Muşspor’a satılan Ferdi’nin ardından birçok isimle yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpte takımdan ayrılan futbolcular şöyle:
Namık Barış – Somaspor
Selahattin – Altınordu
Bayram – Tire 2021
Mehmet Güneş – Malatya Yeşilyurt
Ahmet Yağız Mengi – Serbest
Bu ayrılıklarla birlikte Karşıyaka’da transfer döneminde giden oyuncu sayısı 6’ya ulaştı.
Transferde 4 takviye yapıldı
Kadrosunda önemli değişikliklere giden İzmir temsilcisi, ara transfer döneminde 3’ü amatör liglerden olmak üzere toplam 4 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yönetim, yapılan takviyelerle şampiyonluk yarışında kadro derinliğini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.
Tüzük kongresi yarın toplanıyor
Karşıyaka’da bir süredir camiada tartışma yaratan tüzük kongresi yarın gerçekleştirilecek. Yeşil-kırmızılı kulübün olağanüstü tüzük kongresi, Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde saat 18.00’de başlayacak.
Önemli değişiklikler oylanacak
Yıllardır şirketleşme konusunun gündemde olduğu Karşıyaka’da kongrede, kulübün geleceğini yakından ilgilendiren birçok madde üyelerin oyuna sunulacak.
Kongrede;
Üyelik ve oy kullanma şartları
Giriş ve üyelik aidatları
Kurulların oluşum yapısı
Yönetim kurulu üye sayısı gibi başlıklarda önemli değişiklikler oylanacak. Karşıyaka’da yaşanan bu gelişmeler, hem transfer süreci hem de kulübün idari yapılanması açısından kritik bir döneme girildiğini gösteriyor.