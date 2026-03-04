Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntının sembol isimleri, 1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında Bayraklı’da gerçekleştirilen anlamlı bir törende bir araya geldi. Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra sağ kurtarılarak bir "mucize" olarak nitelendirilen Ayda Gezgin, kendi adını taşıyan Bayraklı Belediyesi Ayda Bebek Anaokulu’nda minik öğrencilerle buluştu. Etkinliğin en çarpıcı yönü ise, aynı enkazda iki evladını yitiren okul öncesi öğretmeni Nilay Yücel’in, yaşadığı büyük acıyı bir toplumsal bilince dönüştürerek kaleme aldığı kitabıyla çocuklara afet eğitimini anlatması oldu.

Rıza Bey Apartmanı’nın iki farklı kaderi aynı çatı altında

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın ev sahipliğinde düzenlenen buluşma, aynı felaketin hem en büyük umudunu hem de en derin kederini temsil eden iki hikâyeyi buluşturdu. Enkazdan çıkarıldığı anla tüm Türkiye’ye nefes olan Ayda Gezgin, babası Uğur Gezgin ile birlikte etkinliğe katılırken; aynı binada kızları Vera ve Lena’yı, eşinin yeğenleri Feda ve Diren’i ve kayınvalidesini kaybeden Nilay Yücel de çocuklarla deprem üzerine derin bir bağ kurdu. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan’ın da yer aldığı programda, geçmişin acı hatıraları geleceğin güvenli yarınları için birer farkındalık meşalesine dönüştürüldü.

Acının edebiyatla bilince dönüşümü: Vera ve Lena’nın hikayesi

Okul öncesi öğretmeni olan Nilay Yücel, depremde yitirdiği kızlarının anısını sonsuzlaştırmak adına yazdığı “Vera & Lena Doğada Neler Oluyor?” isimli kitabını minik öğrencilere okudu. Doğal olayları ve deprem gerçeğini çocukların pedagojik gelişimine uygun, korkutmadan ancak bilinçlendirerek aktaran Yücel, mesleki tecrübesini bu kez kendi çocuklarının hatırasıyla birleştirdi. Etkinlik sırasında, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak Vera ve Lena’nın fotoğraflarından oluşturulan kısa video gösterimi, salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Miniklerin pürdikkat izlediği bu sunum, afet bilincinin küçük yaşlarda aşılanmasının önemini bir kez daha kanıtladı.

Başkan İrfan Önal: "Unutmayacağız ve bilinçle büyüteceğiz"

Programda söz alan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, deprem gerçeğinin İzmir ve özellikle Bayraklı için hayati bir önem taşıdığını hatırlatarak Nilay Yücel’in çabasını takdirle karşıladı. Başkan Önal, “Bugün burada sadece bir anma değil, büyük bir metanetin ve bilincin hikâyesine şahitlik ediyoruz. Nilay öğretmenimizin evlat acısını, başka çocukların canını koruyacak bir eğitim projesine dönüştürmesi takdire şayandır. Ayda kızımızın varlığı ise bizler için her zaman umudun simgesi kalacaktır. Bayraklı Belediyesi olarak depremi unutmamaya ve her bir evladımızı bu gerçekle baş edebilecek donanımda yetiştirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere afet eğitimi ve güvenli yarınlar mesajı

Deprem Haftası’nın ruhuna uygun olarak kurgulanan bu özel gün, çocuklara sarsıntı anında yapılması gerekenlerin öğretilmesiyle son buldu. Uzmanlar eşliğinde afet bilincinin erken yaşta kazanılmasının hayati önem taşıdığına dair vurguların yapıldığı etkinlikte, depremin bir doğa olayı olduğu ancak hazırlıklı olmanın can kurtardığı gerçeği çocukların anlayabileceği bir dille aktarıldı. Bayraklı Belediyesi’nin Ayda Bebek Anaokulu’nda gerçekleştirdiği bu buluşma, toplumsal hafızayı taze tutarken, acıyı eyleme dönüştüren örnek bir dayanışma modeli olarak hafızalara kazındı.