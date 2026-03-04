Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karşıyaka Belediyesi’nde görev yapan personelin aylardır süregelen maaş kriziyle ilgili çok sert bir açıklama yayımladı. CHP’li yerel yönetimlerin ve il başkanlığının "emek" üzerinden siyaset yaparken kendi işçisini mağdur ettiğini savunan Saygılı, Karşıyaka’da yaşanan süreci "işçi sömürüsü" olarak nitelendirdi. Saygılı, CHP’li figürlerin polemik üretmek yerine, Ramazan ayında evine ekmek götüremeyen çalışanların haklarını teslim etmesi gerektiğini vurguladı.

Karşıyaka’da beş yıllık hak gaspı iddiası

Karşıyaka Belediyesi’nde maaşların yaklaşık beş yıldır düzensiz ödendiğine işaret eden Bilal Saygılı, gelinen noktada işçilerin yedi aylık birikmiş alacaklarının belediye tarafından adeta gasp edildiğini öne sürdü. Belediye meclis toplantılarında işçilerin pankart açmak zorunda kalmasının bir yönetim zafiyeti olduğunu belirten Saygılı, sosyal demokrasi söylemleriyle bu tablonun taban tabana zıt olduğunu ifade etti. AK Parti İl Başkanı, "İnsanların sofrasındaki helal lokmasına mı göz diktiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Edebiyatı bırakın, icraat siyaseti yapın"

CHP İzmir İl Başkanı ve belediye yönetimini hedef alan Saygılı, hükümeti eleştirerek gündem değiştirme çabalarının Karşıyaka’daki gerçeği örtemeyeceğini savundu. Belediye başkanının kendi işçisine verdiği randevuları iptal etmesini "kaçış" olarak yorumlayan Saygılı, CHP’li yetkilileri aynaya bakmaya davet etti. İcraat siyaseti yerine algı siyaseti yapıldığını belirten Saygılı, AK Parti olarak Karşıyakalı emekçilerin hak arayışında her zaman yanlarında olacaklarını ve sürecin her aşamasını titizlikle takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Kent A.Ş. işçileri ses yükseltmişti

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde çalışan 540 işçi, yedi aydır tahsil edilemeyen maaş ve sosyal hakları için uzun süredir kararlı bir mücadele yürütüyor. Krizin fitilini ateşleyen son gelişme ise diyalog kanallarının kapanması oldu; önceki gün gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında işçilerin yaptığı protesto eyleminin ardından, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın sendika yönetimiyle dün ( 3 Mart 2026) için planlanan randevusunu iptal ettiği duyuruldu. Görüşme kapılarının yüzlerine kapanması üzerine önceki gün belediye ana hizmet binası önünde toplanan yüzlerce işçi, kitlesel bir basın açıklamasıyla seslerini yükselterek, alın terlerinin karşılığını alana kadar geri adım atmayacaklarını ilan etti.

