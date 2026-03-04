Son Mühür / Erkan Doğan - Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube Başkanı İsmail Akyol, “Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sanki bir öğretmen görev başında katledilmemiş gibi toplu iftar organizasyonu içinde olması kabul edilemez bir duyarsızlıktır” dedi.

Görev başında katledilen öğretmenimizin acısı görmezden gelinemez

İstanbul’da görevli olduğu okulda öğrencisi tarafından Fatma Nur Çelik öğretmenin katledilmesi eğitim camiasını yasa boğmuştu. Eğitim iş kolundaki sendikalar, okullardaki güvenliği sağlamayı tam olarak başaramadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nı protesto etmiş, 3-4 Mart tarihlerinde ise derse girmeme kararı almıştı. Bornova İlçe Milli Müdürlüğü’nün 3 Mart günü bir iftar organizasyonu yapmasını eleştiren Eğitim Sen 4 Nolu Şube Başkanı İsmail Akyol, “Müdürlüğün eğitim camiasının yasta olduğu bir günde etkinlik yapmasını doğru bulmuyoruz. İftar organizasyonu yapmak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görevi değil” diye konuştu.

“Kamusal eğitimin güvenliğinin ve saygınlığının kaybıdır”

“Bu kayıp yalnızca bir öğretmenin değil, kamusal eğitimin güvenliğinin ve saygınlığının kaybıdır” diyen Akyol, “Öğretmenler ülke genelinde yaşanan bu trajediye karşı tepki gösterirken, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sanki bir öğretmen görev başında katledilmemiş gibi toplu iftar organizasyonu içinde olması kabul edilemez bir duyarsızlıktır. Toplumsal yasın ve mesleki dayanışmanın en temel gereği, acıyı paylaşmak ve sorumluluk üstlenmektir. Böylesi bir günde “organizasyon” telaşı içinde olmak, eğitim emekçilerinin yaşadığı travmayı yok saymaktır. Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimin temel sorunlarıyla yüzleşmek yerine sistemi siyasal ve ideolojik ihtiyaçlara göre şekillendirme ısrarını sürdürmektedir. Ramazan genelgesi eğitimin laik yapısını tamamen ortadan kaldıran bir uygulamaya dönüşmüştür. Okullarda artan şiddet, liyakatten uzak yönetim anlayışı, rehberlik ve psikososyal destek mekanizmalarının yetersizliği ve öğretmenlerin itibarsızlaştırılması görmezden gelinmektedir” dedi.

“Öğretmenlerin can güvenliğini sağlayacak somut ve bağlayıcı adımlar atılmalı”

Akyol sözlerini şöyle sürdürdü, “Eğitim Sen olarak açıkça ifade ediyoruz: Okullarda şiddete karşı bilimsel ve bütünlüklü politikalar derhal hayata geçirilmelidir. Öğretmenlerin can güvenliğini sağlayacak somut ve bağlayıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Eğitim yöneticileri sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, toplumsal acılar karşısında duyarlı bir tutum sergilemelidir. Eğitim politikaları ideolojik müdahalelerden arındırılarak kamusal, laik, bilimsel ve anadilde bir zemine oturtulmalıdır. Görev başında yaşamını yitiren meslektaşımız Fatma Nur Çelik’in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Eğitim emekçilerinin acısını görmezden gelen, sorumluluk almak yerine görüntü verme kaygısıyla hareket eden anlayışı kınıyoruz. Eğitim emekçileri yalnız değildir. Mücadelemiz sürecektir”