İzmir’den Balkanlar’a yönelen turistlerin sayısı son yıllarda dikkat çekici şekilde artmaya başladı. Özellikle vize zorunluluğunun olmaması ve daha uygun fiyatlı tatil imkânları, birçok kişinin tercihini Kuzey Makedonya’daki Ohri’den yana kullanmasına neden oluyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan şehir, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri kendine çekiyor. İzmir’den giden turistlerin önemli bir bölümü, şehri gördükten sonra tekrar gelmek istediğini söylüyor.

Ohri’nin göl kıyısındaki atmosferi, tarihi sokakları ve mimarisi ise turistlerin en çok ilgisini çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Tarihi dokusu ve göl manzarasıyla dikkat çekiyor

Kuzey Makedonya’nın güneybatısında bulunan Ohri, Avrupa’nın en eski ve en derin göllerinden biri olarak bilinen Ohri Gölü’nün kıyısında yer alıyor. Berrak suyu ve çevresindeki doğal yaşam, bölgeyi adeta bir doğa merkezine dönüştürmüş durumda.

Şehirdeki geleneksel taş evler ve dar sokaklar ise ziyaretçilerin ilgisini çeken detaylar arasında. Özellikle Bizans döneminden kalan Aziz Yuhanna Kaneo Kilisesi, şehrin en çok fotoğraflanan noktalarından biri olarak gösteriliyor.

Uzmanlar, Ohri’nin turizm açısından değerini artıran en önemli unsurun bu otantik mimari dokunun korunması olduğunu belirtiyor. Bu sayede şehir hem tarihi hem de doğal özellikleriyle farklı bir atmosfer sunuyor.

Vizesiz seyahat avantajı öne çıkıyor

Ohri’nin Türk turistler arasında giderek popülerleşmesinde vize muafiyeti önemli rol oynuyor. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki vizesiz seyahat uygulaması sayesinde ziyaretçiler kolayca bölgeye ulaşabiliyor.

Bunun yanında konaklama ve hizmet fiyatlarının Avrupa’nın diğer turistik şehirlerine göre daha uygun olması da dikkat çekiyor. Bu durum özellikle İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan ve ekonomik tatil arayan kişiler için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Son yıllarda yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’den bölgeye gelen turist sayısında belirgin bir artış oldugu belirtiliyor. Turizm uzmanları bu artışın önümüzdeki yıllarda da devam edebileceğini düşünüyor.

Balkanların saklı cenneti olarak görülüyor

Ohri, doğal güzellikleri ve tarihi atmosferi nedeniyle sık sık “Balkanlar’ın saklı cenneti” olarak tanımlanıyor. Göl manzarası, tarihi yapıları ve sakin şehir atmosferi birçok ziyaretçinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İzmir’den gelen turistlerin bir kısmı ise şehri keşfettikten sonra burayı daha önce görmemiş olmalarına şaşırdıklarını anlatıyor. Kimi ziyaretçiler için Ohri kısa bir tatil rotası olurken, bazı yabancılar için uzun süre yaşanabilecek alternatif bir şehir olarak görülüyor.

Turizm çevreleri, uygun maliyetler ve vizesiz seyahat avantajı nedeniyle Ohri’nin önümüzdeki dönemde Türk turistler arasında daha fazla konuşulacağını söylüyor. Şehir, özellikle İzmir’den Balkanlara uzanan yeni tatil rotalarının başında gelmeye aday gibi görünüyor.