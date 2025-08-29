İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka'nın, yaklaşık 80 yıldır yelken şubesi tarafından kullanılan Yalı Caddesi'ndeki tesislerinde yaşanan tahsis krizi nihayet sona erdi. Daha önce kulübün yıkılan Yalı Tesisleri ve Karşıyaka İlçe Stadı'yla ilgili sözleşmesinin sona ermesinin ardından, aynı alanı tescil ettirerek tesise ortak olan İzmir Kano Kürek Yelken Kulübü, bölgeden tamamen ayrıldı. Bu gelişme, aylar süren gerginliği sonlandırırken, Karşıyaka camiası rahat bir nefes aldı.

Gerginlik sosyal medya ve protestolarla yayıldı

Geçtiğimiz Nisan ayında, yeni kurulan kulübün yöneticileri ile Karşıyaka Yelken Şubesi idarecileri arasında yaşanan arbede, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Kapı kilitlerinin kırıldığı, içeri girilmeye çalışıldığı anlara ait görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte, Türk yelken tarihinde önemli bir yeri olan Karşıyaka'nın tesisleri için taraftarlar tek yürek olmuştu. Sosyal medyada başlatılan kampanyalar ve tesis önünde yapılan protestolarla, "Yalı'daki tesisler sadece Karşıyaka Spor Kulübü'ne aittir" mesajı güçlü bir şekilde dile getirilmişti. Karşıyaka yönetimi ve kulüp dernekleri de konuya ilişkin resmi açıklamalar yaparak, tesisin kulüp için taşıdığı manevi değeri vurgulamıştı.

Bürokratik engeller aşıldı, tesis sahipsiz kalmadı

Yaşanan krizin çözümünde, siyaset ve spor camiasından önemli isimlerin devreye girdiği belirtildi. Karşıyaka'nın eski yöneticisi ve eski AK Parti İzmir İl Başkanı olan Milletvekili Kerem Ali Sürekli ile kulüp yönetiminin yoğun girişimleri sonucunda, bürokratik engeller aşıldı ve yeni kulübün tesisten ayrılması sağlandı. Bu olumlu gelişmenin ardından Karşıyaka Yelken Şubesi, geçtiğimiz hafta Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Ilca Master Türkiye Şampiyonası'na başarıyla ev sahipliği yaptı. Organizasyonun ödül törenine katılan Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporculara ödüllerini takdim ederek kulübe olan desteğini gösterdi. Bu sayede, tesisin tekrar tam kapasiteyle faaliyete geçtiği ve geleceğe umutla baktığı tescillenmiş oldu.