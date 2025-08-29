Son Mühür/ Begüm Mol - Kemalpaşa Belediyesi’nin yaz aylarında düzenlediği yüzme kursları, bu yıl 420 öğrencinin başarıyla eğitimlerini tamamlamasıyla sona erdi. Kemalpaşa Merkez ve Armutlu yüzme havuzlarında 24 Haziran’da başlayan kurslarda, 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklar 10 uzman eğitmen eşliğinde yüzme öğrendi. Mehmet Ali Özüdoğru Spor Tesisleri havuz bölümünde düzenlenen kapanış etkinliğinde kursiyerler ve aileleri bir araya geldi. Mini yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Başkan Türkmen’den hem teşekkür hem vefa

Kapanış töreninde konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, çocukların yaz boyunca hem yüzmeyi öğrendiklerini hem de sporla özgüven kazandıklarını vurguladı. “Çocuklarımızın güvenle, keyifle ve sağlıklı bir şekilde spor yapabilmesi bizim için en büyük mutluluk. Sporun bireylerin gelişimindeki önemini her fırsatta hatırlatıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözü bizim yol göstericimizdir” dedi.

Başkan Türkmen, ilçeye kazandırdığı tesis için merhum Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Özüdoğru’ya da teşekkür ederek, “Onun ilçemize armağan ettiği bu tesis sayesinde yüzlerce çocuğumuz yüzme öğreniyor” diye konuştu.

“Sizler bizim gurur kaynağımızsınız”

Minik kursiyerlere seslenen Başkan Türkmen, “Sevgili çocuklar, burada kazandığınız özgüveni hayatınızın her alanına taşıyacağınıza inanıyorum. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Gözlerinizdeki heyecan, güler yüzünüz ve çabanız bize umut veriyor. Başarı sadece madalyalarla değil, her denemede, her öğrenmede, gösterdiğiniz gayrette saklıdır. Kemalpaşa Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa Belediyesi, yüzme kurslarını önümüzdeki yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşacak şekilde genişleterek devam ettirmeyi planlıyor.