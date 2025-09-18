İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yalı Mahallesi sakinleri, toplanmayan çöpler nedeniyle artan çevre kirliliği ve kötü koku sorununa bir çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Mahallede bir süredir biriken atıklar, hem görsel kirliliğe hem de halk sağlığını tehdit eden ciddi bir duruma yol açıyor. Bölge halkı, özellikle yaz aylarında artan bu sorunun yaşam kalitelerini düşürdüğünü belirtiyor.

"Başka mahalleye taşınmayı düşündük"

Mahalle sakinlerinden Birkem Direkçi, durumun vahametine dikkat çekerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Küçük çocuğu olduğunu belirten Direkçi, "Hastalıkların yayılmasından, böcek ve farelerin artmasından endişe duyuyoruz. Hem kötü koku hem de çirkin görüntü çok rahatsız edici. Hijyen açısından kabul edilemez bir durumla karşı karşıyayız. Yetkililerin bu konuda bir an önce harekete geçmesini istiyoruz" dedi. Direkçi, körfez kokusuna eklenen çöp kokusu yüzünden evini havalandıramadığını, bu durumun ailesiyle birlikte başka bir mahalleye taşınmayı bile düşünmelerine neden olduğunu ekledi.

Çocuklar ve hayvanlar tehlikede

Başka bir mahalle sakini olan Engin Erman Kayacı ise sorunun sadece insan sağlığını değil, sokak hayvanlarının sağlığını da olumsuz etkilediğini vurguladı. Kayacı, toplanmayan çöplerin özellikle sokak kedileri ve köpekleri için de tehlike oluşturduğunu belirtti. Çocukların oyun alanlarına yakın noktalara biriken çöplerin yarattığı riske de dikkat çeken Kayacı, "Burada çocuklarımız oynuyor ve bu durum bizi endişelendiriyor. Sadece bizim mahallemizde değil, birçok bölgede benzer sorunlar yaşanıyor. Bu duruma kalıcı bir çözüm getirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Kayacı, sorunun çözümü için vatandaşların da duyarlı olması, çöpleri belirlenen saat ve yerler dışında rastgele bırakmaması gerektiğini sözlerine ekledi.