Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü ücretsiz sabah sporu etkinlikleriyle Karşıyakalıları sağlıklı ve aktif yaşama teşvik etmeyi sürdürüyor.

Kış dönemi programı kapsamında sabah sporları, uzman eğitmenler eşliğinde üç farklı spor tesisinde gerçekleştiriliyor.

Haftanın beş günü üç ayrı tesiste spor imkanı

Karşıyaka Belediyesi tarafından hafta içi her gün düzenlenen sabah sporu etkinlikleri, yüzlerce vatandaşı sporla buluşturuyor.

Programlar; Muharrem Candaş Spor Salonu, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler, alanında uzman antrenörler eşliğinde yapılıyor.

Yoga, pilates ve tüm vücut egzersizleri yoğun ilgi görüyor

Sabah sporu buluşmalarında yoga, pilates, tüm vücut egzersizleri ve genel kondisyon çalışmaları yer alıyor. Mevsim koşulları dikkate alınarak hazırlanan programlar sayesinde Karşıyakalılar, yılın her döneminde düzenli spor yapma fırsatı buluyor.

Etkinliklerin yalnızca fiziksel sağlığa değil, aynı zamanda sosyal etkileşime de katkı sunduğu belirtiliyor.

“Spor kenti Karşıyaka” hedefi güçleniyor

“Spor kenti Karşıyaka” vizyonu doğrultusunda planlanan çalışmalarla, aktif yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Belediyenin ücretsiz spor faaliyetleri, her yaştan vatandaşın spora erişimini kolaylaştırarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalıcı hale gelmesini hedefliyor.

Başkan Yıldız Ünsal’dan Karşıyakalılara çağrı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sabah sporlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Karşıyaka’da her yaştan vatandaşımızın sağlıklı, aktif ve sosyal bir yaşam sürmesini önemsiyoruz.

Bu doğrultuda nitelikli ve ücretsiz spor olanaklarını yılın her döneminde halkımızla buluşturuyor, aktif yaşam kültürünü yaygınlaştırıyoruz.

Tüm Karşıyakalı komşularımı spor salonlarımızda birlikte hareket etmeye ve sağlıklı yaşamın bir parçası olmaya davet ediyorum.”