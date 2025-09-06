Son Mühür/ Osman Günden - Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi tarafından düzenlenen 6. Kadın ve Gençlik Kampı, Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Pamucak Sahili kamp alanında başladı.

Kampa; Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, Kadın ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülbahar Kaplan, Genel Başkan Yardımcısı ve Ege Bölge Sorumlusu Mehmet Bozkurt, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sinan Aktaş, Selçuk Şube Başkanı Yaşar Aydın ile Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden gelen dernek başkanları ve üyeler katıldı. Etkinliğin ilk gününde Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de konuk oldu.

“Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir”

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, desteklerinden dolayı Başkan Sengel’e teşekkür ederek, “Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir. Sevgili Başkanım da Efes Selçuk’a kadın elini değdirmiş. Bugün bir kadın olarak Filiz Başkan’ın burada bulunan kadınlara kendi hikayesini anlatmasını çok değerli buluyorum” dedi.

“Eril cümleleri bir kenara bırakmalıyız”

Kamp programında yer alan “Bir Kadın Bir Başarı Hikâyesi” panelinde konuşan Başkan Sengel, eşitliğin günlük hayatta kullanılan dilde başladığını vurguladı. “Her zaman söylediğim gibi ‘kadın-erkek’ diye başlayan cümlelerden hoşlanmıyorum. Bana sık sık, ‘Bir kadın belediye başkanı olmak nasıl bir şey?’ diye soruyorlar. Peki, hiç bu soruyu bir erkek belediye başkanına sordunuz mu? Ne zaman eril cümleleri bir kenara bırakacağız, o zaman gerçek anlamda bir şeyleri değiştirmiş olacağız” dedi.

“Kadın kadının yurdudur”

Kadınların iş hayatı ve siyasette karşılaştığı zorluklara değinen Başkan Sengel, Efes Selçuk’ta hiçbir zaman kadın-erkek ayrımı olmadığını, ancak birçok yerde bu ayrımın yaşandığını belirtti.

“Bir kadının siyasette ya da herhangi bir görevde var olabilmesi için önce kendi ayaklarının üzerinde durması, ekonomik özgürlüğe sahip olması gerekir. Çok yetenekli, donanımlı kadınlar var ama ekonomik özgürlükleri olmadığı için kendilerini gösteremiyorlar. Asıl mesele, kadınların bu imkanlara kavuşmasını sağlamak” dedi.

Kadın dayanışmasının önemini vurgulayan Başkan Sengel, “Kadın kadının yurdudur. Birbirimize sahip çıkmamız bu yüzden çok değerli. Bu işin kadını erkeği yok; canı var, insanı var. Hayatın her alanında omurgalı durmak gerekir. 2019’da ilk belediye başkanı seçildiğimde ‘Varsa önümüzde bir yol, o yolda sırtımız dik, göğsümüz kabarık, kendimizden emin yürürüz. Dönen dönsün, ben dönmezem’ demiştim” ifadelerini kullandı.