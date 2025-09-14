Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, kentin zengin kültürel mirasını geleceğe taşımak amacıyla başlattığı "Karşıyaka Kültür ve Turizm Rotası" projesi kapsamında önemli bir adım attı. Projenin tanıtım stratejisini oluşturmak için düzenlenen kurum içi personel atölyesi, katılımcı bir yaklaşımla kentin kimliğini ve tanıtım potansiyelini masaya yatırdı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın da katıldığı atölye, belediyenin kurumsal tecrübesiyle halkın beklentilerini harmanlayarak bir yol haritası belirlemeyi hedefliyor.

Proje ortak çalışmalarla geliştiriliyor

İzmir Kalkınma Ajansı'ndan (İZKA) hibe almaya hak kazanan ve Kentimiz İzmir Derneği iş birliğiyle hazırlanan proje, Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi’nde gerçekleşen atölyeyle yeni bir boyut kazandı. "İZKA Karşıyaka Tanıtım Stratejisi Kurum İçi Personel Atölyesi" adı altında düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın yanı sıra ilgili başkan yardımcıları, müdürler ve belediye personelleri katıldı. Atölyede, daha önce yapılan yerel katılım çalıştaylarında ortaya çıkan fikirler değerlendirildi ve grup çalışmalarıyla yeni öneriler geliştirildi. Katılımcılar, mevcut önerileri analiz ederek ilçenin ruhunu yansıtan özgün bir tanıtım stratejisi için ortak bir akıl oluşturdu.

"Gelecek nesillere güçlü bir miras bırakıyoruz"

Atölye sonunda bir konuşma yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'nın tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkmayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz" dedi. Bu projenin sadece geçmişi korumakla kalmayıp, gelecek nesillere de güçlü bir miras bırakmayı amaçladığını vurgulayan Ünsal, "Kentimizin hafızasını yansıtan bu çalışmayı, hem halkımızın hem de belediyemizin kurumsal tecrübeleriyle şekillendirmek bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı. Ünsal, ortak akıl ve iş birliğiyle üretilecek fikirlerin Karşıyaka'nın kültürel mirasını daha görünür ve sürdürülebilir kılacağını belirterek, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.