Son Mühür/ Seçil Ünlü - UI GreenMetric tarafından açıklanan çevreye duyarlı üniversiteler sıralamasında Ege Üniversitesi önemli bir başarıya daha imza attı. Enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım, eğitim ve araştırma kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde Ege Üniversitesi, 105 ülkeden 1.745 üniversitenin yer aldığı endekste dünya genelinde 83’üncü sıraya yükseldi. Üniversite, Türkiye’de dördüncü, Ege Bölgesi’nde ise birinci oldu.

Rektör Budak: “Hedefimiz ilk 100’dü, başardık”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği 2017 yılında kampüsün dünya sıralamasındaki konumunu 343’ten ilk 100’e taşımayı hedeflediklerini hatırlatarak, bugün gelinen noktanın bu hedefin somut bir karşılığı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Budak, sürdürülebilirlikte elde edilen başarının ardında kapsamlı ve sistemli bir dönüşüm sürecinin bulunduğunu belirterek şunları ifade etti: “Öğrenciden öğretim elemanına tüm üniversite bileşenlerinde çevre bilincini kültüre dönüştürdük. ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında pilot üniversite seçildik ve İzmir’de Sıfır Atık Belgesi’ni alan ilk eğitim kurumu olduk. Hazırladığımız Sıfır Atık Eylem Planı ile kampüs genelinde atık yönetimini kusursuz işleyecek şekilde kurguladık. Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdik.”

Budak ayrıca kampüsün yeşil alan oranının son 7 yılda 5 kat arttığını, üniversitenin ISO 9001 Kalite Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandığını hatırlattı.

Uluslararası yürütme kurulunda yer alarak örnek gösteriliyor

Ege Üniversitesi, elde ettiği başarının ardından Uluslararası GreenMetric Yürütme Kurulu’nda yer alarak GreenMetric Türkiye Ulusal Koordinatörü oldu. Prof. Dr. Budak, bu konumlanmanın Türkiye adına gurur verici olduğunu vurguladı.

“Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek”

Prof. Dr. Budak, üniversitenin tam akredite, öğrenci odaklı ve araştırma kimliğini sürdüren bir kurum olarak çevre dostu altyapı projelerini kararlılıkla ilerleteceğini belirtti: “UI GreenMetric’te elde ettiğimiz derece, dört mevsim yeşil ekosistemimizden stratejik çevre politikalarımıza uzanan geniş çaplı çalışmalarımızın yansımasıdır. Ege Üniversitesi ailesinin her bireyine katkıları için teşekkür ediyorum.”