İzmir'in Gaziemir ilçesinde, soğuktan korumak amacıyla aracına aldığı taksici Oğuz Erge'yi (44) tabancayla vurarak öldüren ve şahsi eşyalarını gasp eden Delil Aysal'a (19) verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezası, Yüksek Mahkeme Yargıtay tarafından incelendi ve kararın onanmasına hükmedildi. Bu karar, kamuoyunda infial yaratan davanın hukuki sürecini kesinleştirdi.

Korkunç olayın detayları: Cinayet ve gasp anı

Geçen yıl 1 Şubat günü sabaha karşı 03.30 sularında Gaziemir'de yaşanan olayda, maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal, evli ve iki çocuk babası taksici Oğuz Erge'nin aracına müşteri olarak bindi. Çeşitli adreslere dolaştırdığı takside, ineceğini söyleyen Aysal, para verme bahanesiyle tabancasını çıkarıp taksici Erge'yi ateş ederek yaraladı. Saldırının ardından Aysal, aracın ve şoförün cebini karıştırarak cep telefonu ile kulaklığını gasp etti ve olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Oğuz Erge, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamera kayıtları ve şüphelinin yakalanması

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet birimleri, taksinin araç kamerası kayıtları ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasından elde edilen toplam 110 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi ve olaydan sadece bir gün sonra saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı.

Olay anını saniye saniye kaydeden araç kamerası görüntülerinde, Aysal'ın Erge'yi vurduktan sonra yan koltuğa yığılan yaralı taksiciye tokat attığı, ardından üzerinde ve takside bir şeyler arayarak kaçtığı anlar yer almıştı.

Taksicinin kızını arama iddiası ve sanık savunması

Soruşturma sonunda Delil Aysal hakkında "Nitelikli kasten öldürme", "Nitelikli yağma" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açıldı. İddianamede sanığın savunması ve öldürülen taksicinin kızı N.E.'nin ifadesi dikkat çekti. Aysal, ifadesinde ailesel sıkıntılar nedeniyle bunaldığını ve kendisini öldürmek için dışarı çıktığını iddia etti. Olay anında tabanca parasını kredi kartıyla ödeme teklifinin Erge tarafından reddedilmesi üzerine bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Aysal ayrıca, olaydan pişman olup geri döndüğünü, Erge'ye ait telefonu alarak "kızım" diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattığını, ancak 112'yi aramadığını ifade etti. Erge'nin kızı N.E. ise ifadesinde, "Babamın telefonundan tanımadığım bir erkek aradı ve babamın ağır yaralı olduğunu, ambulans çağırmamı söyleyip kapattı," demişti. Savcı, değerlendirmesinde Aysal'ın suç tarihinde tanınmamak için kapüşon ve maske kullandığını, ruhsatsız silahla cinayet işlediğini ve savunmasız durumdaki maktulün eşyalarını yağmaladığını belirterek, suçların işlendiğini kaydetmişti.

İstinaf sonrası Yargıtay kararı: İndirimsiz ceza kesinleşti

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın karar duruşmasında sanık Delil Aysal'ı, 'Nitelikli öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli yağma'dan 14 yıl 10 ay ve 'Ruhsatsız silah taşıma'dan 2 yıl 10 ay olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve bu cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Sanık avukatının itirazı üzerine dosya önce İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulmayarak itirazı reddetti. Karar daha sonra Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, incelemesinde hem mahkeme sürecinin usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğunu, hem de delillerin yeterli olduğunu belirtti. İlamda, 'yağma suçunda değer azlığı' hükmünün uygulanmadığı ve mahkemenin takdiri indirim yapmama kararının yasal ve yeterli gerekçelerle yerinde olduğu vurgulandı. Daire, sanık lehine uygulanabilecek başkaca bir hüküm bulunmadığı sonucuna vararak temyiz başvurusunu reddetti ve mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve ek hapis cezasını onadı.