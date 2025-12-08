Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON, İZULAŞ ve İZDOĞA şirketlerinde iki aydır yatmayan ikramiye alacağı ile bu aya ait mesai ücretleri nedeniyle yaşanan maaş ve sosyal hak krizinde bugün kritik bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uzlaşı sağlanamaması üzerine Belediye İş izmir 1, 2 ve 3 nolu şubeler sendika binası önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Atalay: Sabırımız zorlamayın

Basın açıklamsını okuyan Belediye-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, “ Bıçak kemikte. Fedakarlığı hep bizden bekliyorlar. Bir iş verenin en temel görevi emekçilerin emeğini zamanında ödemektir. Bu kenti yaşanabilir bir şehir yapan belediye emekçileridir. Tek geliri de alın teridir. Kasım maaşının eksik ödenmesi açlığa yoksulluğa itiyor. Fedakarlığın en büyüğünü yıllardır belediye emekçileri yapıyor. Fazla mesai ücretleri ve ikramiyeleri ödemediniz. İktidar sıkıştırıyor kaynak yok dediniz ama çözüm bulamadınız. Alın terinden başka geliri olmayan emekçi daha ne kadar fedakarlık yapabilir. Kasım maaşını İzBB eksik ödemiştir. İzBB yönetimini ciddiyete hakkaniyete davet ediyoruz. Hem yasal hem insani göreviniz emeğin karşılığını ödemektir. Sabrın bir sınırı var. Emekçimin sabrını zorlamayın” dedi

Bozkurt: Net bir takvim verin

Maaş ve sosyal hak krizine ilişkin yaptığı sert açıklamada tüm sorumluluğun İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde olduğunu söyleyen İzbeton şirketinden sorumlu Belediye İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Musa Bozkurt,“ Bütün sorumlusu İzBB yönetimidir. Hizmet almak isteyen İzmir halkı ve emekçi İzmir esnafı huzursuz. İZBB huzursuzluğu arttırmaya devam ediyor. Huzursuzluğun yarattığı İzmir halkında hizmet alımın sorumlusu İzBB’dir. Sayın başkan hukukçular size mobbing inşa ediyor. Çözüm sizin. Oy sonu geliyor, ay başı geliyorlara karnımız tok. İşçiler alanlardan, sahadan vazgeçmeyecek. Bizim sizden talebimiz sokak değil, bu en son çözüm. Bu sürecin artarak devam edeceğini bilin. Net bir şekilde bize takvim verin. Emekçiyi alıyla işiyle tehdit ederek müdahale etmeye kalkarsanız sivil toplum kuruluşları, diğer kitleler hep birlikte mücadele edecek. Anlaşma olmazsa eylem devam edecek”dedi.

Taraflar bugün yeniden görüşme yapacak, sonuç alınamaması halinde eylemlerin devam edeceği bildirildi.