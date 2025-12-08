Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, oyun sektörüne ilgi duyan liseli gençleri desteklemek amacıyla Gameathon 5.0 etkinliğini gerçekleştirdi. İzmir’deki 8 liseden toplam 77 öğrenci, 24 saat boyunca kendi oyunlarını tasarlamak için ter döktü. Bu yıl ‘Gölge’ temasıyla düzenlenen yarışmada macera, aksiyon, spor ve strateji türlerinde oyunlar geliştirildi.

Öğrencilerin hazırladığı 20 farklı oyun, sektör temsilcilerinin de yer aldığı jüri tarafından değerlendirilerek büyük beğeni topladı. Oyun Ürün Yöneticisi İnci Bayramoğlu, yarışma öncesi gençlere “Steam’de Oyun Yayınlama ve Çıkış Stratejileri” başlıklı bir sunum yaptı.

Üniversite–lise işbirliğini güçlendiren organizasyon

İEÜ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı tarafından düzenlenen etkinlik, gençlere hem oyun geliştirme dünyasını yakından tanıma hem de kariyer yönelimlerinde önemli bir deneyim kazanma fırsatı sundu. Etkinliğe katılan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek çalışmalarını inceledi.

İEÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Gameathon 5.0’da, 46 üniversite öğrencisi liseli gençlere mentorluk desteği verdi. Maraton sonunda birincilik “Buzzertal 3” ekibine giderken, ikinci “Buzzertal 2”, üçüncü ise “Acil Kod Lazım”takımı oldu.

Küheylan: “Gameathon gençler için güçlü bir başlangıç noktası”

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Emre Küheylan, etkinliği bu yıl da yoğun ilgiyle tamamladıklarını belirterek şunları söyledi: “Farklı liselerden gelen gençleri akademik kadromuz ve bilgisayar programcılığı öğrencilerimizle buluşturarak üniversite ile lise arasında önemli bir köprü kurduk. Gençler sadece oyun geliştirmeyi değil; zaman yönetimi, problem çözme ve fikir üretme süreçlerini de deneyimledi. Oyun sektörünün disiplinler arası bir ekosistem olduğunu biliyoruz. Bu nedenle onların bu dünyayı tanımasını, üretim tarafında yer almasını çok önemsiyoruz.”

“Başarı ekip çalışmasıyla büyüyor”

İEÜ Bilgisayar Programcılığı Programı Öğretim Görevlileri Dr. Hüseyin Tokat, Turgay Zülam ve Burak Evrentuğ, etkinliğin gençlere güçlü bir takım çalışması deneyimi sunduğunu vurguladı: “Bu tür maratonlar, bireysel başarının ötesinde ekip uyumunun ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Jüri değerlendirmesi ise gençlerin gerçek sektör kriterleriyle tanışmasını sağladı. Katılımcılar oyunlarını geliştirirken yalnızca fikir üretmeyi değil; kullanıcı deneyimi, oynanabilirlik ve sunum dili gibi profesyonel unsurları da göz önünde bulundurdu.”