Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir, yaşlı bakımı ve sağlıklı yaş alma alanında Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan PAL Expocare Fuarı ve eş zamanlı PAN Geriatrics Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Fuar ve zirve, sektördeki kurumları, profesyonelleri, bakım verenleri ve kullanıcıları bir araya getirerek yaşlı bakımının geleceğine yönelik çözümleri görünür kılmayı amaçlıyor.

Organizasyon, kurumlar arası işbirliğini güçlendirecek; yaşlı bireyler için daha kapsayıcı, nitelikli ve sürdürülebilir bir bakım yapısının oluşmasına katkı sağlayacak.

“Yaşlılar çok boyutlu hak ihlalleriyle karşı karşıya”

Ege Geriatri Derneği Başkanı Psikolog Mevlüt Ülgen, Birleşmiş Milletler raporlarının yaşlı bireylerin dünya genelinde ciddi hak ihlalleri yaşadığını gösterdiğini belirtti. Ülgen, yaşlıların şiddet, kötü muamele, ayrımcılık, sosyal dışlanma, düşük emekli maaşları ve erişilebilirlik sorunları gibi çok yönlü sorunlarla karşılaştığını ifade etti.

Türkiye’nin Küresel Emeklilik Endeksi’nde 42. sırada yer almasının, yaşlı refahının düşük seviyede olduğunun açık göstergesi olduğunu söyleyen Ülgen, evde bakım hizmetlerine erişimin de oldukça sınırlı kaldığını vurguladı. Ülgen, “PAL Expocare ve PAN Geriatrics Zirvesi sayesinde tüm paydaşlar bir araya gelecek; yenilikçi ürünler, iyi uygulamalar ve ihtiyaç odaklı çözümler görünür olacak. Bu organizasyon yaşlıların yaşam kalitesine yapılan bir yatırımdır” dedi.

“Yaşlı bakım hizmeti artık bir lüks değil, zorunluluk”

Huzurevleri, Bakımevleri, Engelli ve Rehabilitasyon Kuruluşları Derneği Başkanı Ünal Yeşilyurt, Türkiye’de kurumsal bakım ihtiyacının giderek arttığını belirtti. Ülke genelinde 458 huzurevi bulunduğunu, ancak bu kapasitenin hızla yaşlanan nüfusu karşılamakta yetersiz kaldığını dile getirdi.

Yeşilyurt, “Artık yalnızca barınma değil; sosyal katılımı destekleyen, rehabilitasyonu merkezine alan bütüncül bakım modelleri gerekiyor. Her yaşlının güvenli, saygılı ve nitelikli bir yaşam sürmesi toplumun vicdanı adına zorunluluktur. PAL Expocare, bu hedefe giden yolda kamu ve özel sektöre rehberlik edecektir” dedi.

“Yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin anahtarı bağımsızlıktır”

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, uzayan yaşam süresinin ancak bağımsız yaşamla anlam kazandığını vurguladı. Kişinin kendi evinde, mahallesinde güvenle yaşayabilmesinin yaşam kalitesini doğrudan belirlediğini ifade eden Şahin, İzmir’in bazı semtlerinde yaşlı nüfus oranının yüzde 20’nin üzerine çıktığını hatırlattı.

Şahin, rehabilitasyon teknolojileri, robotik sistemler, sanal gerçeklik uygulamaları ve akıllı ev çözümlerinin bağımsız yaşam süresini artırmada büyük önem taşıdığını belirterek, “PAL Expocare ve eş zamanlı kongre, teknoloji ile ihtiyacı olan kişiyi buluşturan stratejik bir platform olacak” dedi.

Pan Geriatrics Zirvesi, bilimin buluşma noktası

Organizasyonu düzenleyen Kare Fuarcılık Medikal Projeler Koordinatörü Burcu Paşaoğlu, PAL Expocare’in Türkiye’de sağlıklı yaş alma kültürünü konu alan ilk fuar olacağını vurguladı.

Paşaoğlu, 5–7 Şubat 2026’da Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliğin yalnızca bir fuar değil; öğrenme, deneyim ve ilhamın birleştiği özel bir platform olacağını söyledi. Longevity yaklaşımının merkezde olacağı fuarda Alzheimer, Parkinson ve yaşlılık alanındaki diğer kritik konulara ilişkin seminerler ve konferanslar düzenlenecek.

PAN Geriatrics Zirvesi ise sağlık profesyonellerine yönelik bilimsel bir buluşma olacak. Paşaoğlu, “Yaklaşık 100 kurum ve 500 markayı ağırlamayı hedefliyoruz. İzmir’den yükselen bu ilk adım, yaşlı bakımının geleceğine ışık tutacak” diye konuştu.