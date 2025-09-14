Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin (EMİB), Türk doğal taşının prestijli projelerdeki kullanımını artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği AMORF Doğal Taş Proje Tasarım Yarışması, Denizli’deki Laodikeia Antik Kenti’nin büyülü atmosferinde gerçekleştirildi. Yarışmada birincilik ödülünü Sediment projesiyle Name Naz Ölmez kazandı.

“Doğal Taş Gala Gecesi”, doğal taş sektöründe 7 kategoride en fazla ihracat yapan ihracatçıların ödüllendirildiği **“İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”**ne de ev sahipliği yaptı. EMİB Duayen Ödülü ise 2025 yılında iş insanı Mehmet Cadıl’a verildi.

Dereceye giren projeler açıklandı

221 başvurunun olduğu yarışmada:

Birincilik: Sediment projesi – Name Naz Ölmez

İkincilik: Spinstone projesi – Güçlen Tekeli

Üçüncülük: Kent Çeşmesi projesi – Tolga Gündoğdu & Setenay Kamazoğlu Kızıl

Jüri Özel Ödülü ise Ümit Kazan, Ekim Güney Öztürk ve Oğuzhan Çetinkaya’ya verildi.

İhracatta artış, rekabette zorluklar

Türkiye’nin madencilik sektörü ihracatının 2025 yılının ilk yarısında yüzde 1 artışla 2,9 milyar dolara ulaştığını belirten Alimoğlu, EMİB’in aynı dönemde yüzde 10 artışla 685 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak, kur ile enflasyon arasındaki makas, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış ve döviz kurundaki durağanlığın sektörde rekabet gücünü zorladığını kaydetti.

Alimoğlu, ayrıca Maden Kanunu’ndaki değişikliklere işaret ederek, “Bürokratlarımızdan istirhamımız, Çevre ve iş güvenliği dışındaki koşulları hafifletmeniz olacaktır. Dünya sıralamasında ilk üç için mücadele eden mermer sektörümüz, fabrikaları besleyen endüstriyel Hammaddelerimiz, daha sağlıklı yapılar için Agrega, Çimento sektörümüz için gerçekten desteğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Alimoğlu: Geçmişin ihtişamı ile bugünün üretim gücünü buluşturuyoruz

EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, yarışmaları antik kentlerde düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, “Geçmişin ihtişamı ile bugünün üretim gücünü buluşturmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Yarışmaya 221 proje başvurusu aldıklarını açıklayan Alimoğlu, “Jürimizin kıymetli değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren 3 projeyi belirledik. Ayrıca 3 projeye de jüri özel ödülü veriyoruz. 7 farklı kategoride ihracat şampiyonlarımızı da ödüllendireceğiz. İhracatçılarımız, Türkiye’nin üretim gücünün, emeğinin ve alın terinin dünyadaki temsilcileridir. Bu başarıların her biri ülkemiz için gurur vesilesidir” diye konuştu.

Teşekkür mesajı

Alimoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Yarışmamızı doğal taşlarımızın en güzel sergilendiği antik kentlerimizde düzenlememize imkan sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sponsorluklarıyla gücümüze güç katan Gümüş Sponsorumuz Halkbank’a Bronz Sponsorlarımız Rıfat Özdilek, Mehmet Hikmet Çelikkol, İlker Kömürcüoğlu, Olcay Arslan, Şuayp Demirel ve Selahattin Çınar’a, üretim desteğiyle katkı sağlayan firmalarımız; Alimoğlu Marble, Alimoğlu Mermer Granit, Çelikkol Marble ve Sezgin Marble’a destek veren tüm kurumlara ve iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz"

Kılıçkaya: 8 ayda 178 milyar dolar ihracat yaptık

İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye’nin Ocak–Ağustos 2025 döneminde ihracatının yüzde 4,3 artışla 178,1 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

“İhracatımızın içinde madencilik sektörümüz 6,2 milyar dolarlık önemli bir paya sahip. Bunun içerisinde doğal taş sektörü 2 milyarla dünyada üçüncü konumdayız. Bu başarıda Denizli’miz 267 milyon dolarlık payla bu sektörde en çok ihracat yapan ikinci şehrimiz. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza tanıtımdan pazarlamaya, markalaşmaya kadar çeşitli destekler veriyoruz…” sözleriyle destek politikalarını anlattı.

Narin: Madenler hayat ve medeniyetin gelişiminde anahtar rolünde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin, madenlerin antik dönemden günümüze medeniyetin gelişimindeki rolünü vurguladı.

“Bizim en çok karşılaştığımız sorunlardan birisi madene bir karşıtlık oluşmuş olması. Gerçekten madene karşıtlık olması demek, yaşama, hayata, insana karşıt olmakla eş değer olduğunu düşünüyorum” dedi.

Narin ayrıca, Torba Kanun’la yapılan düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, yatırımların güvenli şekilde artması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Memişoğlu: 8 aylık doğal taş ihracatımız 1 milyar 325 milyon dolar

TİM Denetim Kurulu Üyesi ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin antik dönemlerden bu yana ticaret ve ihracat kenti olduğunu belirterek yeni projelerini anlattı.

Türkiye’nin doğal taş ihracatının 2025’in ilk 8 ayında yüzde 5,5 artışla 1 milyar 325 milyon dolara ulaştığını açıklayan Memişoğlu, “Denizli olarak doğal taş ihracatından yüzde 6 pay alıyoruz. Tasarım yarışmaları çok sektörde yapılıyor. AMORF’a 221 başvuru çok değerli, taşa can vermek çok önemli. 35 ihracatçı firma ödül alacak. Denizlili 4 firmamız 5 ödül alıyor. Başarılarını kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılım yoğun oldu

Laodikeia Antik Kenti’nde gerçekleşen geceye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök ve Yasin Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, TÜMMER Başkanı Hanefi Şimşek, TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği Başkanı Mehmet Serter, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, jüri üyeleri ve çok sayıda ihracatçı firma temsilcisi katıldı.