İzmir'in Bornova ilçesinde, sahte içki üretimi için kullanılmak üzereyken yakalanan büyük miktardaki etil alkol, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonuyla ele geçirildi. Halk sağlığını koruma amacıyla özellikle yılbaşı öncesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Yılbaşı öncesi kaçak etil alkole jandarma engeli

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaklaşan yılbaşı dönemi öncesinde piyasaya sürülme hazırlığı yapılan kaçak içkilerin önlenmesi amacıyla istihbarat çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yürütülen bu çalışmalar sırasında, Bornova bölgesinde bir kamyonetle etil alkol sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine jandarma ekipleri derhal harekete geçti ve şüpheli kamyoneti takibe aldı.

Kamyonette gizlenmiş yüksek miktarda maddeye el konuldu

Jandarma ekipleri tarafından belirlenen noktada durdurulan kamyonette detaylı bir arama yapıldı. Arama sonucunda, sahte içki imalatında kullanıldığı öne sürülen ve halk sağlığı için büyük tehlike arz eden 860 litre etil alkol bulundu ve bu maddelere el konuldu.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde adli işlem başlatıldı. Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların sağlığını tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.