Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka, yarın saat 18.00’de Merkezefendi Belediyesi Basket’i kendi sahasında konuk edecek.

Sezona mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, taraftarı önünde ilk galibiyetini alarak moral kazanmak istiyor. Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket ise ilk haftada elde ettiği galibiyetin ardından galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Mücadelede hakem üçlüsü olarak Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal ve Batuhan Söylemezoğlu görev yapacak.

Karşılaşmanın biletleri tam 500 TL, öğrenci 250 TL olarak satışa sunuldu.

KADROYA İKİ TAKVİYE: SERKAN MENTEŞE VE CAMERON YOUNG

Karşıyaka, maç öncesinde kadrosunu iki yeni oyuncuyla güçlendirdi. Kulüp, altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü’nde tamamlayan Serkan Menteşe’nin yeniden takıma katıldığını açıkladı.

Ayrıca geçtiğimiz sezonu Central Club’da geçiren ABD'li skorer Cameron Young da 2025-2026 sezonu için yeşil-kırmızılı formayı giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncuya da başarı dilekleri iletilerek, “Karşıyaka’ya hoş geldiniz” mesajı verildi.