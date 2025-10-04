Son Mühür/ Beste Temel - Gaziemir Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde, ilçede yürütülen budama çalışmaları ve belediye atölyelerinde oluşan ahşap atıkların değerlendirilmesiyle elde edilen odunları ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtıyor. Başkan Ünal Işık, “Hiçbir parçayı ziyan etmiyor, dayanışmayla zorlukları aşıyoruz” dedi.

Budama çalışmaları yakacağa dönüştü

Gaziemir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların yanında yer almayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların ömrünü uzatmak, hastalıklara karşı dirençlerini artırmak ve devrilme riskini önlemek amacıyla düzenli budama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ağaç dalları, belediye şantiyesine taşınıp kesilerek yakacak odun haline getiriliyor. Ayrıca belediyenin ahşap atölyesinde üretim sonrası oluşan tahta parçaları da aynı şekilde değerlendiriliyor.

Hazırlanan odunlar evlere teslim edildi

Şantiyede kesilerek hazırlanan odunlar ve atölyeden çıkan ahşap parçaları çuvallanarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bu uygulama, hem çevresel sürdürülebilirliği destekledi hem de dar gelirli vatandaşlara kış öncesinde önemli bir nefes sağladı.

Başkan Işık: “Dayanışmayla her zorluğu aşacağız”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, belediyenin kaynaklarını verimli kullanarak hem çevreye hem de vatandaşlara katkı sunduklarını söyledi: “Belediyemizin atölyelerinde ve budama çalışmalarında ortaya çıkan her parçayı değerlendirip yakacağa dönüştürüyoruz. Bu anlayışla hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Hem çevremizi koruyor hem de ailelerimizin kış aylarını daha güvenli ve rahat geçirmelerine destek oluyoruz. Komşularımızın yanında olmaya devam edecek, dayanışmayla her zorluğu aşacağız.”

Çevre dostu ve sosyal belediyecilik örneği

Gaziemir Belediyesi’nin bu uygulaması, hem atıkların yeniden değerlendirilmesi hem de sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından örnek bir proje olarak öne çıktı.

Belediye, çevreye duyarlı yaklaşımını sürdürerek, kaynaklarını en verimli şekilde kullanma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.