3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yeni sezonun açılış maçında Pazar günü Afyonspor’u ağırlayacak Karşıyaka, transfer yasağını kaldırdı. Daha önce Taha Yalçıner, Haydar Yılmaz, Şeref Özcan, Cenk Özbey, Okan Şahingöz ve Recep Türköz gibi eski oyuncularına borçlarını ödeyen yeşil-kırmızılı yönetim, son olarak Adem Büyük ve Efe Fatih Eryener’e toplam 2 milyon 850 bin TL civarındaki alacaklarını da kapattı.

Transfer yasağının kalkmasının ardından Karşıyaka, kadrosundaki oyuncuların lisans işlemlerini tamamlayarak yeni sezona tam kadro hazırlanacak.

Kadir Bakırtaş Çankaya FK’ya transfer oldu

Yeşil-kırmızılı ekipte ön libero olarak görev yapan Kadir Bakırtaş, haftalardır kulüp arayışı içindeydi ve 3’üncü Lig takımlarından Çankaya FK’ya transfer oldu. 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 3 gol kaydetmişti. Karşıyaka’nın bu transferden bir miktar bonservis geliri elde ettiği bildirildi.