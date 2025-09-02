İzmir'in Beydağ ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Anlamlı gün dolayısıyla düzenlenen törenler, ilçe halkını bir araya getirdi ve milli mücadele ruhunu yeniden canlandırdı.

Törenler ve yürüyüşler düzenlendi

Kutlama programı, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törenin ardından, bando eşliğinde coşkulu bir kortej yürüyüşü yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, ilçenin kurtuluş coşkusunu sokaklara taşıdı. Anıt önünde devam eden törende ise Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Başaran, konuşmasında vatanın bağımsızlığı için mücadele eden kahramanları andı.

Kültürel etkinlikler ve ödül töreni

Kurtuluş coşkusu, sadece resmi törenlerle sınırlı kalmadı. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve sergiledikleri zeybek oyunları, kutlamalara renk kattı. Programa katılanlar arasında Kiraz Kaymakamı Murat Karahan da yer aldı. Kutlama etkinlikleri kapsamında, bu yıl düzenlenen 33. Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivali'nin en iyi incir yetiştiricileri de onurlandırıldı. Yarışmada dereceye giren Raşit Karakulak, İsmail Topal ve Hüseyin Dural'a ödülleri takdim edildi. Bu tören, Beydağ'ın tarımsal zenginliğini ve kültürel değerlerini bir kez daha ön plana çıkardı.