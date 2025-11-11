Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iki büyük iştiraki olan İZELMAN AŞ ve İZENERJİ AŞ, DİSK/Genel İş Sendikası üyesi bir grup çalışanın ücret ödeme gecikmesi iddiasıyla 11 Kasım’da başlattığı protesto eylemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Belediye şirketleri, işçilerin ana ücret alacaklarının bulunmadığını belirterek eylemin hukuki meşruiyetini sorguladı ve sendika yönetimini "politik savrulma" ile suçladı.

"Ana ücretler tamamen ödendi, eylem yersiz"

İZELMAN ve İZENERJİ AŞ'den yapılan ortak açıklamada, sendikanın eylemi, "ücretlerin geç ödenmesi veya ödenmemesi" iddialarına dayandırılsa da, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, merkezi idareden kaynaklanan haksız kesintilere rağmen işçilerin ana ücretlerinin tamamının Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hükümlerine uygun şekilde ödendiği kesin bir dille belirtildi. Ayrıca, tüm olumsuz ekonomik koşullara rağmen eylül ve ekim aylarına ait TİS farklarının da ödendiği kaydedilerek, mevcut eylemin hukuki ve meşru bir dayanağının bulunmadığı öne sürüldü.

Sendikaya "Politik savrulma" iddiası ve açık çağrı

Belediye iştirakleri, sendikanın protesto sırasında attığı "iş ekmek yoksa barışın da olmayacağı" yönündeki sloganların hedefinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olmasını "talihsizlik" olarak nitelendirdi. Açıklamada, sendika yöneticilerinin ya "politik bir savrulma" içinde olduğu ya da emek mücadelesinin kazanımlarını "gerçek olmayan politikaların aracı haline getirdiği" iddia edildi.

Belediye, sendika yönetimine açık çağrıda bulunarak, "Sosyal demokrat belediyeciliğin otoriter yaklaşımlarla teslim alınmaya çalışıldığı bu dönemde, konunun muhataplarını halkın yanında, her koşulda kamusal hizmetin ve halkla bütünleşmenin yanında olmaya çağırıyoruz," ifadeleriyle sendikal anlayışı, en küçük gecikmede dahi belediyeyi protesto alanına çevirmek yerine anlayış göstermeye davet etti. Dayanağı bulunmayan tüm iş ve işlemlere hukuksal çerçevede yanıt verileceği de açıklamada yer aldı.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ şirketlerinde çalışan ve DİSK/Genel-İş Sendikası’na bağlı işçiler, üç aya varan sürelerdir ödenmeyen sosyal hakları ve mesai ücretleri nedeniyle eylemlerini büyütmüştü. Kültürpark’ta bir araya gelerek oturma eylemi başlatan işçiler, haziran ayında sona eren TİS sürecindeki iyileşme sözlerinin tutulmadığını iddia etmişti.

Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, belediyenin ekonomik zorlukları gerekçe gösterdiğini ancak yan hakları ve mesai ücretlerini ödemeyerek iş barışını zedelediğini belirtmişti. Geçmişte verilen ödeme sözlerinin tutulmadığını ifade eden Gül, özellikle katı atık tır şoförleri, itfaiye ve park bahçe emekçilerinin mesai ücretlerinin yatırılmadığını dile getirmişti. Sendika, kendilerine derhal bir ödeme takvimi sunulmasını talep ederek, aksi takdirde eylemlerini sürdüreceklerini duyurmuştu.