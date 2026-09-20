Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’in yeni temsilcisi Pizza Bulls Bandırma Bordo sezon hazırlıklarına devam ediyor. Uzun yıllardan sonra Süper Lig’e çıkma başarısını gösteren Bandırma temsilcisi, transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Bandırma ekibi eski Karşıyakalı oyun kurucu Edon Maxhuni ile anlaştı. Başantrenör Tutku Açık yönetiminde antrenmanlarına devam eden Bandırma Bordo, sezonun ilk haftasında Tofaş ile deplasmanda karşılaşacak. 1998 doğumlu olan 1.88 m boyundaki Finlandiyalı ouyuncu HBA-Marsky, Gran Canaria, Parnu Sadam, Heroes Den Bosch, Crailsheim Merlins, ESSM Le Portel, Strasbourg, Scafati, Karşıyaka takımlarında forma giydi. 2024-2025 sezonunda Karşıyaka formasıyla Süper Lig’de 4 maçta 14.9 sayı, 2 ribaund, 2.5 asist, 1 top çalma ile mücadele etti. Eski Karşıyakalı Edon Maxhuni’nin performansı merak ediliyor.Finlandiyalı oyuncu milli takımda üstün performansıyla göz kamaştırırken FIBA 2026 Dünya Kupası eleme maçlarında dikkat çekti.

Muhabir: Hüseyin Demir