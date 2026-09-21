Merve Turan / Son Mühür - Aliağa Belediyesi personelinden oluşan pilot ekiple yapılan ilk buluşmada, moderatörün belirlediği kitap üzerinden samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde katılımcılarla okunacak eser ve tartışma soruları paylaşıldı. Buluşma gününde bir araya gelen okurlar; kitabın ana temalarını, karakter gelişimlerini ve eserden edindikleri izlenimleri paylaşarak farklı bakış açılarını değerlendirdi.

Her ay farklı bir kitap ve yeni bir sohbet ortamı kurulacak

Satır Arası Kitap Kulübü ile vatandaşların kitaplar aracılığıyla bir araya gelerek düşüncelerini paylaşabileceği sürdürülebilir bir kültür-sanat ortamının oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında her ay belirlenen bir günde düzenlenecek buluşmalarda, katılımcılar seçilen yeni bir eser etrafında derinlemesine sohbet etme imkanı bulacak.

İkinci buluşma için başvurular başladı

Kitap kulübünün ikinci buluşmasına katılmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci başladı. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyenlerin 21-30 Eylül tarihleri arasında ad, soyad ve telefon bilgilerini 0232 399 0000 (Dahili: 3206) numaralı Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi iletişim hattına iletmeleri gerekiyor. Buluşmaya ilişkin detaylı bilgiler, başvuru sonrasında Kütüphane ve Kitap Kulübü Birim Sorumlusu tarafından katılımcılara aktarılacak.