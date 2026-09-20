Son Mühür/Hüseyin Demir Kadınlar Voleybol 1.Lig’de büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Tüm takımlar hazırlıklarını sürdürürken Karşıyaka Spor Kulübü, evinde hazırlık turnuvası organize etti. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda düzenlen turnuvada; İlbank, Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediye Spor takımları katılım gösterdi. İzmir temsilcisi, turnuvada iki galibiyet, bir mağlubiyet aldı. Zübeyde Hanım’ın Kızları, Kuzeyboru takımını 3-0’lık setle mağlup ederken İlbank’a 2-3 mağlup oldu. İzmir ekibi, en son oynadığı müsabakada Aydın Büyükşehir Belediye Spor’u 3-0 mağlup etti. Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İLK İnşaat Kadınlar Voleybol Turnuvası tamamlandı! Turnuvamıza katılarak heyecanımıza ortak olan tüm takımlarımıza, destekleriyle organizasyonumuza değer katan sponsorumuz İLK İnşaat’a teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi. Karşıyaka Spor Kulübü’nün Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, katılımcılara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Muhabir: Hüseyin Demir