Basketbol Süper Ligi’nde yeni dönem öncesi kadro yapılandırmasını tamamlayan Karşıyaka, transfer engelini kaldırmak adına yürüttüğü mali süreçte son aşamaya geldi.

FIBA’daki yabancı oyuncu alacaklarını kapatan yeşil-kırmızılı yönetim, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)'de kesinleşen yerli oyuncu ve antrenör borçlarına odaklandı.

Yabancı oyuncu dosyaları kapatıldı

Sezon öncesinde Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT) kararlarıyla transfer engeline takılan İzmir temsilcisi, ilk olarak yabancı oyuncu borçlarını kapattı.

Yönetim, geçmiş dönemde forma giyen Vernon Carey, Errick McCollum ve Nemanja Gordic’in kesinleşen alacaklarını ödeyerek FIBA kanadındaki yasağı kaldırdı.

TBF dosyalarına 13.5 milyon TL ayırıldı

FIBA engelinin aşılmasının ardından yönetim, TBF üzerinden gelen transfer yasağı dosyalarına odaklandı. Kulüp; eski oyuncular Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Ozan Yılmaz, Samet Geyik, Serkan Menteşe ve Ege Özçelik ile birlikte, geçen sezon takımı çalıştıran başantrenör Ahmet Kandemir ve yardımcıları Göktuğ Dilbazer, Milos Obrenovic, Yağız Sertoğlu’na olan borçları kapatmak için çalışmalara başladı.

Hafta içinde yapılacak toplam 13.5 milyon TL’lik ödemeyle TBF’deki dosyaların tamamının kaldırılması planlanıyor.

Lisanslar ilk maça yetiştirilecek

Ankara deplasmanında 26 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom ile oynayacağı ligin ilk hafta maçı öncesinde çalışmalarını hızlandıran Karşıyaka yönetimi, ödemelerin tamamlanmasıyla birlikte yeni sezon öncesi kadroya dahil edilen 9 transferin lisansını TBF’den çıkararak yeni sezona tam kadroyla başlamayı planlıyor.