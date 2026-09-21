Son Mühür/Merve Turan- İzmir trafiğindeki düğümleri bir bir çözen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu seferki adresi Şemikler oldu. Belediye Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi’nde çalışmalar yeniden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, zemin güçlendirme çalışmaları sırasında beklenenden çok daha yüksek sıvılaşma ile karşılaşılması üzerine bilimsel çalışmalar doğrultusunda proje revize edildi.

Zemin yapısına uygun proje revize edildi

Ayrıca bölgenin jeolojik yapısına en iyi şekilde tasarlanan karayolu üst geçidinde çalışmalar hız kazandı. Proje tamamlandığında ise vatandaş adeta rahat bir nefes alacak. Karşıyaka Yalı Mahallesi ile Şemikler Mahallesi demiryolu hattı üzerinden birbirine bağlanacak, kent içi ulaşım rahatlayacak ve bölgeye önemli bir ulaşım alternatifi kazandırılacak.

“Sahadaki tüm imalatlarımız hızla devam ediyor”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Şefi Berk Taş projedeki süreci anlatarak “İzmir’in aktif deprem kuşağında yer alması nedeniyle bölgede zemin sıvılaşması riski bulunuyor.

Yapının hem güncel Deprem Yönetmeliği’ne tam uyumlu olması hem de uzun ömürlü ve sürdürülebilir olması bizim için öncelikli. Bu doğrultuda Ege Üniversitesi’nin Geoteknik ve Yapı Anabilim Dalı başkanlıklarıyla ortak bir çalışma yürüttük. Bölgenin jeolojik yapısına en uygun zemin iyileştirme sistemlerini belirleyerek proje revizyonlarını eksiksiz tamamladık. Şu anda sahadaki tüm imalatlarımız hızla devam ediyor” dedi.

Hedef 2027: 5 kilometrelik mesafe 1 kilometreye inecek

Ayrıca Taş, projeyi 2027 içinde tamamlanmasını belirterek “1 kilometrelik yeni yol ile birikte geniş kaldırımlar, otopark ve çevre düzenlemesi de yapılacak. Üst geçidin tamamlanmasıyla Ahmet Kemal Baysak Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasındaki 5 kilometrelik mesafe 1 kilometreye inecek.

Böylece Mavişehir, Bostanlı ve Karşıyaka çevresindeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalmasını hedefliyoruz. Projeyi 2027 yılı içinde tamamlamayı planlıyoruz. 23 yıllık bir inşaat mühendisi olarak bu projede görev almaktan gurur duyuyorum. Başta Başkanımız Cemil Tugay olmak üzere tüm ekiplerimiz projeyi tamamlamak için gece gündüz çalışıyor” diye konuştu.

Peki bu projeyle ne olacak?

Bu projeyle ne olacak sorusunun cevabına vatandaş bir hayli sevinecek.

Yalı Mahallesi ile Şemikler Mahallesi’ni birbirinden ayıran demiryolu hattının üzerinden geçecek taşıt köprüsü, Mavişehir ile Anadolu Caddesi arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak.

Alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, spor tesisleri ve konutların yoğun olduğu Mavişehir’den Anadolu Caddesi’ne ulaşım süresi ortalama 15 dakika sürüyor.

Bu süre, özellikle işe giriş ve çıkış saatleri ile hafta sonlarında 30 dakikaya kadar çıkabiliyor. Projenin tamamlanmasıyla ulaşım süresinin 5 dakikaya indirilmesi hedefleniyor.

Mavişehir trafiğinin düğümünü yerel ölçekte çözecek olan proje, büyük ölçekte İzmir ulaşımına da önemli katkı sağlayacak.

Caher Dudayev Bulvarı’nın Anadolu Caddesi ile bağlantısını sağlayacak taşıt köprüsü sayesinde, çevre yolunun Mavişehir, Bostanlı ve Karşıyaka çıkışları ile Karşıyaka Batı Çıkışı arasındaki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, çevre yolunun yanı sıra Anadolu Caddesi ve Caher Dudayev Bulvarı üzerindeki trafik yükü de hafiflemiş olacak.