Sezonun ilk haftasında Etimesgut Belediyespor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönerek skor üretemeyen yeşil-kırmızılılar, ikinci haftadaki İzmir derbisinde Altay ile 1-1 berabere kaldı. Kaf-Kaf, son olarak deplasmanda karşılaştığı Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrıldı. Geçen sezonun ikinci yarısında 16 maçta 16 gol atan santrfor Ömer Faruk Sezgin bu sezon 3 maçta tek golde kaldı. Ömer Faruk golünü Altay derbisinde kaydederken, Bursa deplasmanında yeni transferler Gökdeniz ve Eren Arda skora katkı sağladı.

Sakatlıklar hücum hattını olumsuz etkiledi

Skor üretmekte zorlanan Karşıyaka'da yaşanan sakatlıklar da teknik heyetin elini zorlaştırıyor. Belindeki rahatsızlık nedeniyle sezon başından bu yana forma giyemeyen santrfor Fatih Taşdelen'in tedavisi devam ediyor. Sakatlanan bir diğer isim olan kanat oyuncusu Veysel Karani'nin ise en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Taraftardan takıma toparlanma çağrısı

Kötü gidişatın ardından yeşil-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada takıma çağrıda bulunarak bir an önce toparlanılması gerektiğini vurguladı. İlk galibiyetini alarak moral bulmak isteyen Karşıyaka, bu hafta cumartesi günü sahasında Gaziemir Spor'u konuk edecek.