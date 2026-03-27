İzmir’in asırlık çınarı ve spor dünyasının en köklü temsilcilerinden biri olan Karşıyaka Spor Kulübü, 7 Nisan’da gerçekleştirilecek olan kritik olağanüstü genel kurul öncesinde hareketli günler yaşıyor. Yönetimin geçtiğimiz 11 Mart tarihinde mali darboğazı gerekçe göstererek aldığı sürpriz kongre kararı sonrası, kulübün geleceği için sorumluluk alan isim belli oldu. Karşıyaka’nın 114 yıllık tarihine yakışır bir vizyonla yola çıkan eski AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, yeşil-kırmızılı camianın yeni başkanı olmak adına adaylığını resmileştirdi.

İsmail Çiftçioğlu listesini teslim etti: Tek adaylı kongreye doğru

Yerel seçimlerde Karşıyaka Belediye Başkan Adayı olarak da tanınan 36 yaşındaki genç siyasetçi ve iş insanı İsmail Çiftçioğlu, yönetim kurulu aday listesini kapalı zarf usulüyle Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya’ya sundu. Tüzük gereği adaylık başvurularının kongre tarihinden bir gün önce mesai bitimine kadar tamamlanması gereken süreçte, liste veren tek ismin Çiftçioğlu olması dikkat çekti. 7 Nisan Salı günü Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda yapılacak olan genel kurulda, Çiftçioğlu’nun camianın üzerinde uzlaştığı tek aday olarak sandığa gitmesi ve yönetimi devralması bekleniyor. Eski Başkan Turgay Büyükkarcı’nın da desteklediği ifade edilen Çiftçioğlu’nun, gelen yoğun talepler üzerine bu kararı aldığı öğrenildi.

Tesisleşme ve stadyum sorununa kalıcı çözüm

Henüz 28 yaşında siyasette önemli sorumluluklar üstlenen İsmail Çiftçioğlu’nun ajandasında Karşıyaka’nın kronikleşmiş sorunları ilk sırada yer alıyor. Özellikle Mavişehir bölgesindeki 100 dönümlük dev tesis arazisinin tahsis sürecindeki pürüzlerin giderilmesi ve Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nin hukuki altyapısının sağlamlaştırılması, yeni yönetimin öncelikli mesai başlıkları olacak. Bunun yanı sıra, Karşıyaka taraftarının yıllardır hasretle beklediği ve Çiftçioğlu’nun da her platformda destek sözü verdiği Zübeyde Hanım Stadı’nın inşaat sürecini başlatmak adına Ankara nezdinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütülecek. Basketbol şubesinde ise Yaşar Ailesi ile yeniden güçlü bir sponsorluk bağı kurulması ve mali yapının sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Başkan Aygün Cicibaş’tan tam destek: "Karşıyaka sahipsiz değil"

Sezon başında kulübün belirsizliğe sürüklenmesini önlemek adına başkanlık görevini üstlenen Aygün Cicibaş, İsmail Çiftçioğlu’nun adaylığını memnuniyetle karşıladı. Sosyal medya üzerinden camiaya seslenen Cicibaş, yeni yönetimin Karşıyaka’yı daha ileriye taşıyacağına olan inancını dile getirdi. Aday olan grubun heyecanından gurur duyduğunu belirten Cicibaş, bir Karşıyaka neferi olarak yeni yönetime her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu destek, kongre öncesi camiadaki parçalı yapının birleşmesi adına önemli bir adım olarak görüldü.

İZVAK Mavişehir arazisi için devreye girdi

Karşıyaka’nın yatırım yapılamadığı gerekçesiyle kaybettiği Mavişehir’deki stratejik altyapı arazisi için İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) resmi bir girişim başlattı. İZVAK Başkanı Ali Erten ve Başkan Vekili Talat Papatya imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunulan dilekçede, Karşıyaka’nın İzmir’in en önemli marka değerlerinden biri olduğu vurgulandı. Mavişehir’deki arazinin sadece bir gayrimenkul değil, Türk sporunun geleceği için stratejik bir altyapı merkezi olduğuna dikkat çeken vakıf, tahsis süresinin uzatılmasını ve sözleşme şartlarının güncellenmesini talep etti. Divan kurulunun geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyaretle ortaya çıkan tahsis iptali krizinin, yeni yönetim ve İZVAK’ın koordineli çalışmasıyla aşılması planlanıyor.

