Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İtalyan Donanması’na ait ITS Trieste gemisinin komutanı Albay Francesco Marzi ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. İzmir’in tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan bir kent olarak uluslararası konukları misafir etmeye devam ettiği bu özel ziyarette, iki taraf arasında samimi ve dostane bir atmosferde görüşmeler gerçekleşti.

Trieste gemisinin ayrıntıları neler?

Ziyaret sırasında Albay Marzi, ITS Trieste gemisi hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Gemi, İtalyan Donanması’nın önemli unsurlarından biri olup, Akdeniz’de harp okulu öğrencileri için kapsamlı bir eğitim programı yürütmek amacıyla sefere çıktı. Marzi, geminin teknik özellikleri ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, mürettebatın Akdeniz’in farklı limanlarında gerçekleştirdiği kültürel ve eğitim odaklı etkinliklerden bahsetti. Daha önce turistik amaçla bir kruvaziyer gemisiyle İzmir’e geldiğini belirten Marzi, kentin güzelliklerinden etkilendiğini ve bu kez resmi bir ziyaretle İzmir Limanı’na ilk kez demir attıklarını ifade etti. ITS Trieste’nin daha önce İstanbul ve Aksaz deniz üslerinde konakladığını, ancak İzmir’in eşsiz atmosferini deneyimlemenin mürettebat için heyecan verici bir fırsat olduğunu vurguladı.

İzmir’in tarihi zenginliği ve misafirperver tutumu bizi çok memnun ediyor

Üç gün sürecek ziyaret kapsamında, gemi mürettebatının İzmir ve çevresindeki tarihi ve turistik yerleri keşfetmek için yoğun bir program hazırladığı belirtildi. Özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti ve doğal güzellikleriyle ünlü Pamukkale’ye düzenlenecek geziler, mürettebat tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Albay Marzi, İzmir’in tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sıcak misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin kendileri için unutulmaz bir deneyim olacağını ifade etti.

İtalya ve Türkiye’nin dostluğu tarihi ve kültürel bağlara dayanıyor

Başkan Dr. Cemil Tugay, İtalyan heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, İzmir’in uluslararası alanda ilgi gören bir kent olmasından gurur duyduklarını belirtti. Tugay, “İzmir, tarih boyunca farklı kültürlerin buluştuğu, dostluk ve barışın simgesi olmuş bir şehir. Sizleri burada ağırlamak, kentimizin güzelliklerini ve misafirperverliğini paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi. Ayrıca, İtalya ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğini ifade etti. Tugay, heyete İzmir’in simgelerinden biri olan özel bir hediye takdim ederek, ziyaretin anısını kalıcı kılmayı amaçladı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve gelecekte daha fazla iş birliği fırsatını değerlendirme arzusuyla sona erdi.