Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nı sportif ve kültürel etkinliklerle kutladı. Yoğun katılımın olduğu programda sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam için farkındalık yaratıldı.

Spor ve kültür buluştu

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Herkes için Hareketlilik” temalı etkinlikler düzenlendi. Haftanın açılışı Hergele Meydanı’nda gerçekleştirilen basketbol etkinliğiyle yapıldı. Çocuklardan yetişkinlere kadar birçok katılımcı basket atışı denedi; isabetli atışlarda sağlıklı atıştırmalıklar ve kahve kupaları hediye edildi. Nostaljik Bisiklet Turu’nda ise 80’ler ve 90’lar tarzı kıyafetlerle Karşıyaka sokakları renklendi.

Otomobilsiz kent günü

Haftanın finalinde Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi, bir günlüğüne araç trafiğine kapatıldı. Yaya ve bisikletlilere ayrılan cadde, bisiklet deneyim alanları, tamir atölyeleri, spor aktiviteleri ve çocuklara yönelik etkinliklerle hareketin merkezi haline geldi. Geleneksel sokak oyunları, halk oyunları, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan müzik aletleriyle verilen konser ve kukla gösterisi de büyük ilgi gördü.

Miniklere özel etkinlikler

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; yüz boyama, seramik atölyesi, el baskısı ve balon uçurma gibi etkinliklerle çocuklara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca Karşıyaka 95 ve Kadın Danışma Merkezleri’nin tanıtımı yapılarak sosyal hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Başkan Ünsal: “Bu enerjiyi yılın her gününe yayacağız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Hafta boyunca Karşıyakalılarla birlikte hem keyifli zaman geçirdik hem de sağlıklı yaşamın önemine dikkat çektik. Otomobilsiz Kent Günü’nde hareketliliğin kente kattığı güzellikleri hep birlikte gördük. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu enerjiyi yılın her gününe yaymak için çalışacağız” dedi.