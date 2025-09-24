Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş’a karşı sahaya çıkan Göztepe’nin genç oyuncusu Ibrahim Sabra, oyuna 84. dakikada dahil oldu.

Henüz 39 saniye sonra röveşata vuruşuyla ağları sarsan Sabra, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atarak tarihe geçti. Bu performansı, hem taraftarların hem de spor kamuoyunun gündemine oturdu.

Göztepe’nin genç yetenek politikası

İzmir temsilcisi, genç oyuncuları parlatma vizyonunu sürdürüyor. Yaz transfer döneminde Romulo’yu 25 milyon Euro’ya, Emersonn’u ise 3 milyon 200 bin Euro’ya satan Göztepe, şimdi de 2005 doğumlu Sabra’yı vitrine çıkardı.

Henüz 6 haftada ilk 11 şansı bulamayan genç futbolcu, 4 maçta sonradan oyuna girdi ve fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.

Uygun fiyatlı transfer, yüksek getiri potansiyeli

Göztepe, düşük maliyetli transfer politikasını sürdürerek önemli kazançların kapısını aralıyor. Beşiktaş karşısında attığı golle adından söz ettiren Ibrahim Sabra, Ürdün ekibi Al Wehdat’tan sadece 150 bin Euro bonservis bedeliyle kadroya katıldı.

Kulüp, oyuncunun gelişimini destekleyip tıpkı Romulo ve Emersonn gibi yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa’ya göndermeyi hedefliyor.

Stoilov’dan daha fazla süre beklentisi

Göztepe’nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov’un, Beşiktaş maçında gösterdiği performans sonrası Sabra’ya daha fazla süre vermesi bekleniyor.

Teknik ekibin güvenini kazanan 19 yaşındaki oyuncu, ilerleyen haftalarda ilk 11’in güçlü adaylarından biri olacak gibi görünüyor.

Gol sevincindeki hırsı taraftarı etkiledi

Attığı golün ardından büyük bir coşkuyla sevinen Sabra, hırslı tavırlarıyla taraftarların da gönlünü kazandı. Sahadaki mücadele azmi ve isteği, genç oyuncunun sadece skor katkısıyla değil karakteriyle de öne çıkmasını sağladı.