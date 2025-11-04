Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, sendikalarının Karşıyaka Belediyesi işyeri temsilcisinin sürgüne uğradığını kamuoyuna duyurarak, söz konusu bölgede bir basın açıklaması gerçekleştirdi ve belediyenin sendikaya yönelik politikasına eleştirilerde bulundu.

Reşat Bozat: En sert şekilde kınıyoruz

Yetki sınırlarını aşan ve hukuku hiçe sayan uygulamaları şiddetle ret ettiklerini belirten Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, “Birlik Yerel-Sen olarak, yetki sınırlarını aşan, hukuku hiçe sayan ve çalışanlarımızın haklarını gasp eden uygulamaları en sert şekilde kınıyoruz. Son olarak, Zabıtanın görev alanı dahi olmayan, yetki ve sorumluluk sahasının tamamen dışındaki bir boş araziye/ıssız bölgeye işyeri temsilcimizin görevlendirilmesi, keyfi yönetimin ulaştığı son noktayı göstermektedir.

Bu görevlendirme kararı; Açıkça Yetki Gaspıdır: Zabıta Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlarla belirlenen görev ve yetki alanı dışında kalan Örnekköy’deki boş arazinin ‘hizmet verilmeyen’, ‘ıssız’, ‘amaca uygun olmayan’ bir araziye temsilcimizin gönderilmesi, mevzuatın ihlalidir ve doğrudan yetki gaspı anlamına gelmektedir.” diye konuştu.

“Sendikal faaliyetlere engel olma girişimidir”

Ayrıca, yapılan işlemin sendikal faaliyetlere engel olma girişimi olduğunun altını çizen Bozat, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Sendikal faaliyetlere engel olma girişimidir: işyeri temsilcimizin, işyerinin olağan akışından ve diğer çalışanlarla iletişim kurabileceği ortamdan uzaklaştırılması, 4688 Sayılı Sendikalar Kanunu'nun ruhuna ve ilgili maddelerine aykırı şekilde sendikal faaliyetleri engelleme ve temsil yetkisini zayıflatma amacı taşımaktadır.

4688 Kanun uyarınca temsilcinin rızası olmadan işyeri değişikliği yapılamaz. Çalışan hakkına saldırıdır: Bu tür bir görevlendirme, görev tanımı, mesleki yeterlilik ve çalışma şartları açısından kabul edilemez bir uygulamadır. Temsilcimizin görevlendirme yeri, görevlendirme amacı ve gerekçesi tamamen hukuki dayanaktan yoksundur ve mobbing teşkil etmektedir. İnsani Koşulları Karşılanmıyor: Bahse konu bölgede herhangi bir Zabıta karakolu veya birimi bulunmamaktadır.

İnsani koşullar ve verilen araca bakıldığında İş sağlığı ve güvenliği kanununa da açıkça aykırı bu görevlendirme hayatın olağan akışına uygun olmayan bir görevlendirme olduğu gibi Hukuki olarak da insancıl olarak da kabul edilemez bir durumdur. Birlik Yerel-Sen olarak, bu haksız, hukuksuz ve keyfi kararın derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Bu tür antidemokratik ve sendika düşmanı uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağımız; temsilcimizin ve tüm üyelerimizin haklarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki süreçleri anında başlattığımızı ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ederiz.”