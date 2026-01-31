Son Mühür/Merve Turan- Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren İzmir genelinde güney yönlerden esen rüzgarların fırtına etkisi göstermesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla eseceği belirtilirken, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Ege Denizi’nde fırtına tehlikesi

Ege Denizi’nde doğu ve kuzeydoğu yönlerden Pazar sabahı itibarıyla 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına bekleniyor. Güney Ege’de rüzgar öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu, Pazartesi günü güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yoğun yağış ve sel riski

Meteoroloji, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren İzmir’in doğusunda kuvvetli (30-75 kg/m²), batısında aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Bu durumun sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, hortum ve heyelan riskini artırabileceği vurgulandı.

Vatandaşlara uyarılar

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama, yerel hortum oluşumu ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenme tehlikelerine karşı önlem alınması tavsiye edildi. Ayrıca yağış ve fırtına nedeniyle karayolu ve deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.