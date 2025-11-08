Son Mühür- İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde maaş krizi ve sendikalar arası gerginlik yeni bir boyut kazandı. Belediye-İş Sendikası uzmanı Kutlu, Genel-İş yöneticileri tarafından sözlü tehdit ve aracına zarar verildiği iddiasıyla ikinci kez polise başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Genel-İş cephesinden iddialara yönelik sert bir açıklama geldi.

“GERÇEKLERİ ÇARPITMAYIN”

DİSK/Genel-İş Sendikası 10 Nolu Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, basında ve sosyal medyada yer alan “Genel-İş yöneticilerinin Belediye-İş temsilcilerini tehdit ettiği” yönündeki haberlerin tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunu yanıltmak, işçilerin hak mücadelesini gölgelemek ve sendikamızı itibarsızlaştırmak amacıyla yürütülen bu haberler bir çarpıtma kampanyasıdır. Genel-İş tehdit ya da şiddetle değil, hak mücadelesiyle anılır.”

“YETKİLİ SENDİKA BİZİZ”

Genel-İş açıklamasında, Karşıyaka Belediyesi’nde yaşanan maaş krizinin işçileri zor durumda bıraktığına dikkat çekilerek, bazı çevrelerin sendika değiştirme baskısı yaptıkları öne sürüldü.

“Genel-İş, işyerindeki yetkili sendika olarak işçilerin örgütlü haklarını savunmaktadır. Ancak işveren, bu örgütlü yapıyı bozmak, işçileri örgütsüz hale getirip maaş ödenmese bile eylemsiz bırakmak için çeşitli baskılarda bulunmaktadır. Bu durum sendikal özgürlüğe doğrudan müdahaledir.”

İFADE ÇAĞRISI VE KARŞI ŞİKAYET HAZIRLIĞI

Açıklamada ayrıca, Belediye-İş temsilcisinin şikayeti sonrası, Genel-İş yöneticilerinden beş kişinin ifade vermek üzere karakola davet edildiği bildirildi. Sendika yönetimi, karşı taraftan da şikayetçi olacaklarını duyurdu.

“Bu tür karalamalar ve baskılar bizleri yıldıramaz. Bizim için tek önemli olan işçilerin hakları ve özgür iradesidir. Doğruları söylemeye ve işçilerin yanında durmaya devam edeceğiz.”

PAZARTESİ GÜNÜ YENİ AÇIKLAMA GELİYOR

Genel-İş 10 Nolu Şube, Pazartesi günü yeni bir açıklama yaparak, belediye bürokratlarının isimlerini, sürece dahil olan kişileri ve hangi belediye araçlarıyla örgütlenmeye müdahale edildiğini kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

“Gerçeklerin üzeri örtülemez, işçilerin sesi susturulamaz. Kamuoyunu manipülatif haberlere inanmamaları konusunda uyarıyoruz. İşçinin birliği, dayanışması ve özgür iradesi hiçbir güç tarafından bastırılamayacaktır.”

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Belediye-İş uzmanı Kutlu’nun, “Beni tekrar Karşıyaka’ya gelmemem yönünde tehdit ettiler” diyerek yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Tarafların ifadelerinin alınmasının ardından dosya savcılığa gönderilecek.