Son Mühür/ Beste Temel - Dünyanın en büyük turizm pazarlarından biri olan Çin'den gelen yaklaşık 500 kişilik turizm profesyoneli kafilesi, Trip.com ve Venüs Turizm iş birliğiyle İzmir’de ağırlandı. Kentte konaklayan heyet, 5–6 Kasım tarihlerinde Urla bağları, Çeşme Kalesi ve Alaçatı başta olmak üzere bölgenin turistik noktalarını gezdi.

Programın ardından Kırçiçeği Restoranda Türk mutfağı lezzetlerini tadan grup, bölgeye hayran kaldı. Çinli rehber Mehtap Eravcı, son yıllarda Çin’de İzmir ve özellikle Çeşme ilgisinin hızla arttığını söyleyerek, “Çeşme, Çinlilerin en sevdiği yerlerden biri. Çin’in Instagram’ı olarak bilinen Redbook platformunda Çeşme ve Alaçatı paylaşımları zirvede” dedi.

“Çeşme tur programlarımız sürecek”

Venüs Turizm Müdürü Müşerref Çapın, Çinli turizm temsilcilerinin bölgeye ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Çinli otel ve acente sahiplerinden oluşan üç grup İzmir’e geldi. Toplamda 500 kişiye yaklaştılar. Program; Urla bağları, Kırçiçeği'nde öğle yemeği, Çeşme Kalesi ve Alaçatı’yı kapsadı. Önümüzdeki dönemde Çin'den bölgeye daha fazla grup getirmeyi planlıyoruz.”

“360 derece Ege manzarasına hayran kaldılar”

Grubun lideri Chen Liuying, Çeşme Kalesi'nin tur boyunca en çok ilgi gören durak olduğuna dikkat çekerek, “Kalenin en üst noktasından Ege'yi 360 derece izlemek onları büyüledi. Havanın açık olması da deneyimi eşsiz kıldı. En çok fotoğraf burada çekildi” diye konuştu.

Eravcı ise Çinli seyahat severlerin Türkiye’ye ilgisinin giderek büyüdüğünü vurgularken, bölgenin sosyal medya gücü sayesinde Çin pazarında daha da öne çıkacağını ifade etti.