Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde Başkan Yiğit Tusder öncülüğünde FIBA borç dosyalarında dört dosya kapandı. Türk basketbolunun lokomotifi olan Karşıyaka’da genel menajer tekrardan Selim Çınar oldu. Uzun yıllar Karşıyaka’da görev alan Çınar, 2026-2027 sezonundan itibaren yuvaya resmi olarak döndü. İzmir temsilcisi, yeni sezonda genel menajer Selim Çınar ile anlaşırken geçtiğimiz senelerde Karşıyaka Basketbol Altyapısında yöneticilik yapan Kaan Öztürk, takım menajeri oldu.

Selim Çınar Karşıyaka’da

2001 yılında Ege Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olarak Karşıyaka Spor Kulübü’nün kapısından adım atan Selim Çınar, uzun bir dönem yeşil-kırmızılılara önemli görev ve hizmette bulundu. Başantrenör Ufuk Sarıca ile birlikte Avrupa’da final oynayan, Türkiye Kupası ve Süper Lig Kupasını kazanan Çınar, uzun vadede Karşıyaka Spor Kulübü’nün eski günlerine dönmesini hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Altınordu Voleybol’da çalışan İzmirli Selim Çınar, yeni sezonda Karşıyaka’da görev alacak. Spor yönetimi ve organizasyonunda önemli deneyimlere sahip olan Çınar, tecrübelerini kulübe aktaracak.

Karşıyaka’dan Selim Çınar paylaşımı

Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şube resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Selim Çınar Karşıyaka’da! Profesyonel kariyerine 2001 yılında Karşıyaka’mızda başlayan ve yıllarca farklı görevlerde hizmet veren Selim Çınar, yeniden Genel Menajer olarak göreve getirilmiştir. Selim Çınar’a evine hoş geldin diyor, birlikte başarılı bir sezon geçirmeyi diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Tusder dört dosyayı kapattı

Karşıyaka Spor Kulübü’nün FIBA(Uluslararası Basketbol Federasyonu) borcunun çoğu başkan Yiğit Tusder öncülüğünde ödendi. Genel Menajer Selim Çınar ve ekibi yeşil-kırmızılılara büyük yük olan Vernon Carey dosyasını kapattı. Camiadan ve basketbolseverlerden bir zamanlar tepki alan Selim Çınar’ın girişimleri ve çabasıyla FIBA dosyası kapanmanın eşiğinde. Ekonomik sıkıntıları ve finansal borçların altından yavaş yavaş kurtulan İzmir temsilcisi, eski şaşalı günlerine dönmek istiyor.

FIBA'da dosyalar kapanıyor!

FIBA’daki dosyalarda önemli ilerleme sağlandı. Vernon Carey’nin 1 milyon 466 bin 377 dolar olan dosyası, yapılan görüşmeler sonucunda 725 bin dolara indirildi. Bu miktarın 425 bin dolarlık bölümü oyuncuya ödendi. Ayrıca Errick McCollum ve Nemanja Gordic’e ait dosyaların da önemli bölümleri kapatıldı ve transfer yasağı kaldırıldı. Bu dosyalar için kısa süre içerisinde yaklaşık 495 bin dolar ödeme yapıldı. Gerçekleştirilen ödemelerle birlikte Karşıyaka’nın sezon başında FIBA kaynaklı bir transfer yasağıyla karşılaşmasının da önüne geçildi.

Başkan Tusder, TBF borçlarını kapattı!

Karşıyaka Spor Kulübü’nün Başkanı Yiğit Tusder resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TBF’de transfer yasağına konu olan oyuncu borçlarından Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Serkan Menteşe, Ege Özçelik , Samet Geyik , Efe Yılmaz ve Antrenörler Göktuğ Dilbazer , Ahmet Kandemir, Milos Obrenovic , Yağız Sertoğlu ve Candost Volkan’ın alacakları kapanmış ve TBF’den transfer yasağı kalkması için gerekli prosedürler başlamıştır. Bu zorlu süreçte bizlere yardımcı ve destek olan Samet Erdi Geyik ve Ozan Yılmaz’a teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

“Elbet bir gün öleceğiz ama Karşıyaka sen çok yaşa!”

Kısa sürede büyük işlere imza atan, çalışkanlığı ve azmiyle takdir edilen Karşıyaka Spor Kulübü’nün genç başkanı Yiğit Tusder, yeni çalışmalarına, projelerine devam ediyor. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, “FIBA tarafında 5 dosya ile başladığımız süreç az önce sıfırlandı. Çok yorulduk çok gerildik. Ama bu daha küçük bi engel. BAT’ta daha dosyalarımız var. Mevcut peşinat ödenip taksitlendirilen borçları da ödememiz lazım. Yarın TBF yasaklarını kapatacağız. Allaha şükür Samet Geyik dışında kimse indirime gitmedi ama olsun hepsine yeteriz şükür. Armayı, sancağı düşürmeden gideceğiz. Sponsorlar, kaynaklar, kombineler herşey çok kıymetli. Haftas onu hem Gaziemir hem Telekom’a karşı da iyi oyun ile galibiyet almak için savaşacağız. Biz elbet bir gün öleceğiz ama Karşıyaka sen çok yaşa!” ifadelerine yer verdi.